Изворотливую Волочкову обвинили во лжи: Не лыком шита

Звезда балета не угодила россиянам. Анастасия Волочкова попала в неловкое положение.

Светская львица Анастасия Волочкова стала скрывать от поклонников значительные аспекты своей жизни. Из личного блога балерины удивительным образом пропал ее названный жених Олег, а где находится звезда собственной персоной вообще не понятно. Популярная блондинка публикует в "Инстаграм" фото с моря и постоянно уточняет, что отдыхает в Греции. Однако виды на ее кадрах весьма посредственные и многим напоминают российские южные курорты.

Свежий снимок звезды в купальнике снят так, что ничего, кроме Анастасии Волочковой и кусочка берега на нем не видно. Не исключено, что такой ракурс был выбран специально. Взбудораженные интересом пользователи Сети начали поговаривать, что хитрая балерина на самом деле плещется в Краснодарском крае.

Нашелся человек, который взял на себя ответственность публично обвинить звезду во лжи. Он написал в комментариях к посту, что собственноручно фотографировал Анастасию Волочкову, только совсем не в Греции. "Я отдыхаю в Анапе, вчера ко мне подошла Волочкова и попросила снять ее на пляжу, то есть вот это фото сделал я", — объявил пользователь с ником zamorozkiii.



Многие комментаторы снова раскритиковали звезду в пух и прах: кому-то не по душе пришелся живот, кому-то поза, кому-то купальник артистки. Даже словарный запас балерины сочли абсолютно негодным. Пока Анастасия Волочкова стойко выдерживает массовую озлобленность, просто наслаждаясь жизнью.