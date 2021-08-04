Изворотливую Волочкову обвинили во лжи: Не лыком шита

Светская львица Анастасия Волочкова стала скрывать от поклонников значительные аспекты своей жизни. Из личного блога балерины удивительным образом пропал ее названный жених Олег, а где находится звезда собственной персоной вообще не понятно. Популярная блондинка публикует в "Инстаграм" фото с моря и постоянно уточняет, что отдыхает в Греции. Однако виды на ее кадрах весьма посредственные и многим напоминают российские южные курорты.
Свежий снимок звезды в купальнике снят так, что ничего, кроме Анастасии Волочковой и кусочка берега на нем не видно. Не исключено, что такой ракурс был выбран специально. Взбудораженные интересом пользователи Сети начали поговаривать, что хитрая балерина на самом деле плещется в Краснодарском крае.
Нашелся человек, который взял на себя ответственность публично обвинить звезду во лжи. Он написал в комментариях к посту, что собственноручно фотографировал Анастасию Волочкову, только совсем не в Греции. "Я отдыхаю в Анапе, вчера ко мне подошла Волочкова и попросила снять ее на пляжу, то есть вот это фото сделал я", — объявил пользователь с ником zamorozkiii.
Многие комментаторы снова раскритиковали звезду в пух и прах: кому-то не по душе пришелся живот, кому-то поза, кому-то купальник артистки. Даже словарный запас балерины сочли абсолютно негодным. Пока Анастасия Волочкова стойко выдерживает массовую озлобленность, просто наслаждаясь жизнью.
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