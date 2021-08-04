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Шоу-бизнес
Сын прокомментировал новость о рождении еще одного наследника Алибасова

Сын прокомментировал новость о рождении еще одного наследника Алибасова

На днях в СМИ поднялась тема беременности массажистки Бари Алибасова. Сын продюсера ответил фанатам.
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Разговор завел сам продюсер "На-На" Бари Алибасов. Он решил ответить на вопросы поклонников в соцсети. Многих интересовало то, как поживает его бывшая любовница Виктория Полторацкая, которая заявляла о своей беременности от продюсера.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

В беседу включился сын Бари Алибасова. Он обвинил массажистку в пиаре на имени его отца и заявил, что ребенок не является его братом или сестрой, то есть не может претендовать ни на какое наследство Алибасова.

Напомним, тема беременности Полторацкой от Алибасова муссировалась в СМИ осенью прошлого года. Тогда Бари Алибасов и его массажистка ходили по ток-шоу и публиковали в соцсетях видео, на кадрах которых демонстрировали близкие отношения. Потом Полторацкая исчезла из информационного пространства. После рассказов о ребенке она, судя по всему, так и не родила.

Бари Алибасов младший пролил свет на ситуацию. По его словам, на самом деле Полторацкая была любовницей их бывшего пиар-директора Вадима Горжанкина. Из-за скандала у него распалась семья.

Сын 74-летнего Алибасова добавил, что массажистка хотела подсунуть его папе документы якобы на бесплатные съемки, чтобы Горжанкин и она нажились на этом. Хорошо, что Бари Бариевич вовремя спохватился и выгнал нерадивого директора.

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Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 4 августа 2021, 13:26 Источник: Teleprogramma ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Золотые унитазы Бари Алибасова

комментарии

Ответить:

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шизоиды
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уберите эту блевотную семью дегенератов, им место в сумасшедшем доме, а Вы еще пишите об этих ублюдках
1

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