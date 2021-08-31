Кабаева рассекретила будущее своих детей

Прогремели сведения о перспективах дочери и сына знаменитой спортсменки. Алина Кабаева сама поведала о них.

Личная жизнь олимпийской чемпионки Алины Кабаевой скрыта от посторонних, поэтому слухи о ней нарастают из года в год. Спортсменка редко появляется на публике и держит в тайне свое семейное положение, поэтому многие россияне уверены, что она скрывает своих детей. На днях в Сети распространилось старое интервью звезды от 2013 года, в котором она рассказала про наследников. Тогда Алина Кабаева, по ее утверждению, еще не родила, но будущее для своих отпрысков уже определила.

Знаменитость подумала, чем займутся ее дети, когда наступит благоприятная пора для развития их личностей. В том, что дочь окунется в спорт, у нее сомнений не было. "Куда мальчика – не знаю, а девочку – в художественную гимнастику", — выразилась Алина Кабаева. Возможно, спортсменка видела в своем якобы нерожденном сыне особый потенциал, ведь часто мальчики копируют поведение своих отцов.

Напомним, Алина Кабаева появилась на телеэкранах в дизайнерском платье за несколько сотен тысяч рублей. Этот роскошный наряд особенно впечатлил Ксению Собчак, которая как раз и узнала стоимость одежды гимнастки. Многие россияне в Сети отметили, что олимпийская чемпионка достойна дорогих элементов гардероба, поскольку всего добилась сама.