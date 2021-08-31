"Он звал ее Ренаткой": вдова рассекретила любовные отношения алкоголика Балабанова с Литвиновой

Режиссер и сценарист Алексей Балабанов – автор дилогии "Брат" и других известных работ, среди которых "Война", "Жмурки". Он скоропостижно скончался 55-м году жизни от острой сердечной недостаточности на фоне тяжелого хронического заболевания. Спустя восемь лет после его ухода вдова Надежда Васильева рассказала о причинах смерти мужа, его отношениях с Ренатой Литвиновой и многом другои



У Балабанова были большие проблемы с алкоголем. "Я пыталась его сдерживать, – уверяет вдова. – Ну а как можно, если кругом его дружбаны все пьют? Что такое рок-н-ролл: пришел, выпил, упал. Я смотрела иногда с испугом, иногда с осуждением, иногда с пониманием. А еще мы с ним договаривались так: "Мы сегодня идем куда? Опять твои эти? Слушай, давай так: бутерброд с маслом ты ешь до того, как мы выйдем из дома”. Но он не ел. Специально".

Жена понимала, что пьянство до добра не доведет. "Он должен сам решить внутри себя что-то. Он решал, – говорит она. – И, кстати говоря, умер он от того, что стал трезвым. Сердечная мышца изнашивается, и потом если ее не поддерживать лекарствами, то она уже изношенная и рвется. Она поддерживается либо лекарствами, либо ограниченным количеством алкоголя. Нельзя резко бросать курить и пить после пятидесяти".

Сегодня вдова испытывает чувство вино за раннюю смерть мужа. "Я не сделала все возможное. Я дала ему жить, как он хотел. Но, по большому счету, могла сделать больше", – уверена она.

Во многих лентах Алексея Балабанова играла Рената Литвинова. "Они дружили очень давно, до кино еще, – пояснила вдова режиссера в программе "Скажи Гордеевой". – Они дружили в молодости, когда она еще в институте училась. Мне кажется, что она ему просто очень нравилась. У них свои отношения были, в которые никто не влезал. Рената к нему относилась как к младшему брату. А он как к очень интересной девушке. Он ее звал Ренатка за глаза. Он ее любил, а она его любила. И мне это очень нравилось".