"Он звал ее Ренаткой": вдова рассекретила любовные отношения алкоголика Балабанова с Литвиновой

У Балабанова были большие проблемы с алкоголем. "Я пыталась его сдерживать, – уверяет вдова. – Ну а как можно, если кругом его дружбаны все пьют? Что такое рок-н-ролл: пришел, выпил, упал. Я смотрела иногда с испугом, иногда с осуждением, иногда с пониманием. А еще мы с ним договаривались так: "Мы сегодня идем куда? Опять твои эти? Слушай, давай так: бутерброд с маслом ты ешь до того, как мы выйдем из дома”. Но он не ел. Специально".
Жена понимала, что пьянство до добра не доведет. "Он должен сам решить внутри себя что-то. Он решал, – говорит она. – И, кстати говоря, умер он от того, что стал трезвым. Сердечная мышца изнашивается, и потом если ее не поддерживать лекарствами, то она уже изношенная и рвется. Она поддерживается либо лекарствами, либо ограниченным количеством алкоголя. Нельзя резко бросать курить и пить после пятидесяти".
Сегодня вдова испытывает чувство вино за раннюю смерть мужа. "Я не сделала все возможное. Я дала ему жить, как он хотел. Но, по большому счету, могла сделать больше", – уверена она.
Во многих лентах Алексея Балабанова играла Рената Литвинова. "Они дружили очень давно, до кино еще, – пояснила вдова режиссера в программе "Скажи Гордеевой". – Они дружили в молодости, когда она еще в институте училась. Мне кажется, что она ему просто очень нравилась. У них свои отношения были, в которые никто не влезал. Рената к нему относилась как к младшему брату. А он как к очень интересной девушке. Он ее звал Ренатка за глаза. Он ее любил, а она его любила. И мне это очень нравилось".
Популярные темы форума
Воровство
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Деньги и на что мы их тратим?
Жена ко мне охладела
Насекомые в квартире
Идеальный мужчина
Неудачник
Потолстела на 7 кг
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Отношения моей девушки с моим отцом