Беснующийся Шаляпин открестился от полумертвой любовницы

Певец Прохор Шаляпин бросил избранницу на больничной койке в тяжелом состоянии. Неужели ковид оказался сильнее любви?

Пока 42-летняя канадская миллионерша Татьяна Клаудиа Дэвис лежит на смертном одре в американской клинике, ее возлюбленный Прохор Шаляпин пиарится на российском телевидении. Вместо того, чтобы сидеть возле больничной палаты в США и молиться за здоровье ненаглядной, артист делает громкие заявления на ток-шоу и наводит массовую шумиху. Корреспонденты Life узнали у друга певца, почему Прохор Шаляпин до сих пор не умчался к умирающей от ковида спутнице.

Источник объяснил, что звездный мужчина не видит резона в том, чтобы находиться поближе к возлюбленной, поскольку она не может с ним контактировать в изоляции. "Прохор, конечно, думает о визите в США, но, понимаете, это сейчас очень двоякое чувство, прилетать или нет", — поделился товарищ артиста. Певец не спешит сокращать дистанцию между собой и полумертвой партнершей — ему и в Москве есть чем заняться.

Друг артиста подчеркнул, что Прохор Шаляпин находится в взвинченном состоянии, так как от него ничего не зависит, а риски потерять избранницу навсегда слишком высоки. Тем не менее артист неслучайно появляется на центральном ТВ при полном параде. Не исключено, что он преследует особые цели, используя недуг любовницы как способ приобрести новых поклонников.