"Она больше ничего не умеет": Волочкова раздвинула свою "рогатку"

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова не устает восхищать и раздражать народ своими шпагатами.

Чтобы об Анастасии Волочковой написали все СМИ, ей достаточно просто задрать ногу в купальнике и показать шпагат. А если нет разницы, то зачем платить больше, как говорят в известной рекламе. Вот балерина и решила не тратить силы на умные цитаты и мысли в "Инстаграм", а ради поднятия собственного рейтинга просто поднимать периодически ногу.

На этот раз Анастасия Волочкова показала шпагат в Греции. Балерина проводит там отпуск, и впереди у нее еще целая неделя солнечных каникул.

В свежей публикации Волочкова рассказала, что любит ровный загар, без белых полос на теле, которые оставляют почти все модные купальники. Один из пляжных нарядов балерина продемонстрировала на фото.

Поклонники пришли в восторг от "умного купальника", о котором рассказала Анастасия Волочкова, однако как всегда не обошлось без негатива. Шпагат балерины, который уже стал ее визитной карточкой, до сих пор не дает покоя ее хейтерам. А значит, тренд все еще работает.

"Скажите пожалуйста, а обязательно в каждом фото и каждом месте ноги раздвигать?"; "Она больше ничего не умеет, да и как она достала всех со своим шпагатом, противно смотреть. Да еще выкладывает каждый день в "Инстаграм" одно и тоже изображение. Интересно, кто ее лайкает все время? Наверное тоже устал"; "Господи, ну покажите что-то еще умное, новое"; "Нравятся мне однако предпенсионные дамы, усердно раздвигающие свою рогатку на каждом углу", – засыпали Волочкову комментариями.



