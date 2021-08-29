"Голяком видят чужие мужики": Джигурда выставил фотографии голой жены

Жена актеры Никиты Джигурды проводит последние дни лета во Франции вместе со своими детьми – с сыном Миком-Анжелем-Кристом Анисиным-Джигурдой и дочкой Эвой-Владой Анисиной-Джигурдой. Спортсменка не устает делиться фотографиями с отдыха в своих социальных сетях.
Несмотря на то, что ее 60-летний муж сейчас находится не с семьей, фотографии с побережья он тоже выкладывает. Марина Анисина – супруга звезды скинула ему личною откровенную фотографию, которой он и поделился со всеми.
На снимке спортсменка предстала голой, лишь прикрыла соски стикерами в виде сердечек желтого цвета.
Джигурда остался в восторге т красоты и смелости своей женщины. Он назвал ее богиней и написал, что снимок без стикеров можно увидеть у него в аккаунте в "Твиттере".
Откровенный снимок не всем пришелся по душе. Несмотря на то, что многие написали, что у Марины отличная фигура, нашлись и те, кто не понял, зачем такое выставлять.
"Чем гордитесь, Джигурда? Тем, что вашу женщину голяком видят чужие мужики?" – разгневались хейтеры.
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