Пьяный Басков залил белой жидкостью несчастную Пугачеву: Коля как дал залп!

Забавную историю из жизни артиста вспомнил Максим Галкин, который тоже присутствовал при том памятном случае. Дело было на дне рождении супруги Александра Буйнова. Кроме Аллы Пугачевой с супругом на мероприятии собрались и многие другие звезды шоу-бизнеса, позже других подъехал и Николай Басков.
Позволив себе хорошо выпить, знаменитый блондин решил влиться в компанию и стал петь свои песни под фонограмму. Однако этого ему показалось мало, и Басков решил добавить спецэффектов. Не прерывая пения, исполнитель схватил огнетушитель и, несмотря на протесты окружающих, устроил настоящий фейерверк из белой жидкости.
"Коля как дал залп!" – рассказал Галкин на творческом вечере артиста, состоявшегося в рамках "Новой волны".
Алла Пугачева тогда одна из первых поняла, что дело кончится плохо и даже захотела выйти, успела или нет – история умалчивает, однако по воспоминаниям юмориста испорченным на том празднике оказалось абсолютно все: еда, наряды и даже настроение всех присутствующих. И даже тогда разошедшийся Басков не остановился, а продолжил поливать коллег химической жидкостью и весело кричать – об этом сообщил "Собеседник".
Ранее "Дни.ру" писали о том, что мужа Аллы Пугачевой самого застали на "Новой волне" с другой женщиной.
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