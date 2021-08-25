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Шоу-бизнес
"Нет полового запроса": названа причина холостяцкой жизни Баскова

"Нет полового запроса": названа причина холостяцкой жизни Баскова

44-летний Николай Басков до сих пор не женат. Психолог Андрей Зберовский сделал смелое предположение о том, почему певец все еще не завел семью.
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Исполнителю приписывали множество романов с красавицами российского шоу-бизнеса. Среди бывших женщин Николая Баскова телеведущая Оксана Федорова, певица София Кальчева и прочие. Но до ЗАГСа певец своих избранниц так и не довел.

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Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Россияне ломают голову над тем, отчего же завидный холостяк никак не хочет обзавестись супругой. Поговаривают, что причиной тому мать артиста. Психолог отметил, что близкие отношения с родительницей препятствуют тому, чтобы Николай Басков наладил личную жизнь.

Эксперт объяснил, что некоторые люди справедливо считают, что надо дарить любовь родителям. Но при этом необходимо соблюдать разумный баланс. Зберовский заявил, что огромная привязанность к матери может привести человека к отсутствию мотивации создать свою семью.

По его словам, такие отношения с мамой сопровождены тем, что мужчине может не хватать гормонов. Он добавил, что если нет полового запроса, то это способно разрушить семейную жизнь.

Напомним, исполнитель всего раз был женат. 20 лет назад он сыграл свадьбу с наследницей своего продюсера Светланой Шпигель. У супругов родился сын Бронислав. Однако в 2008 году брак распался. Бывшие возлюбленные не смогли сохранить хорошие отношения. В настоящее время бывшая жена певца с сыном живут в Израиле.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 августа 2021, 11:01 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Николай Басков удивительно похорошел

комментарии

Ответить:

Гость836674
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Все прекрасно знают, что он 100% ГЕЙ!!!
Сергей.
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Россияне ломают голову,почему Колюня не женат.Насмешили.Тут и ломать никому ничего не надо,поскольку ответ лежит на поверхности.
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