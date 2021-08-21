Расстроенно сидела за столиком: молодой итальянец бросил Федункив сразу после свадьбы

Марина Федункив появилась на "Новой волне" в компании подруг, хотя поклонники ожидали увидеть новоиспеченного мужа.

49-летняя юмористка недавно вступила в официальный брак со своим избранником, 37-летним Стефано Маджи. До последнего злые языки называли союз пиаром и приписывали итальянскому красавцу несуществующие связи. Однако на зло недоброжелателям пара расписалась и планирует пышную свадьбу в день юбилея Марины.

Все было бы слишком хорошо, если бы на днях у злопыхателей не появился новый повод усомниться в семейной идиллии Федункив и Стефано. На after party "Новой волны" артистка появилась одна. Молодой муж оказался человеком непубличным и "бросил" женщину одну на светском мероприятии. Пока гости танцевали под хиты "Руки вверх", Марина грустно сидела за столиком. Вероятно, юмористка просто устала от большого количества работы и подготовки к свадьбе.

Подготовка к торжеству идет полным ходом. Выбор платья невесты покажут в эфире телеканала "Суббота!" на шоу "Скажи платью "Да!". Звездный стилист Бичолла Тетрадзе поможет подобрать идеальный наряд. Само торжество поклонники также смогут увидеть в начале сентября на "Пятнице!". Свадьбе Марины Федункив и Стефано Маджи посвятят выпуск проекта "Четыре свадьбы".

Напомним, что вокруг союза артистки и итальянца ходит много слухов. Недавно молодой муж оказался в эпицентре гей-скандала, а Марину продолжают обвинять в пиаре. Однако молодожены опровергли все домыслы, сообщив, что в их отношениях все гладко.