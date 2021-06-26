"Жди службу опеки и полицию": Обманутая Гуфом Айза Долматова объявила войну

Нашумевший конфликт Айзы Долматовой с сестрой бывшего мужа продолжается. Звезда сурово пригрозила родственнице рэпера Гуфа.

На днях блогер Айза Долматова ошарашила народ новостью: они с Гуфом снова вместе. Бывшие супруги решили возобновить отношения и зажечь огонь былой страсти. Однако почти сразу рэпер оставил эту затею и вернулся к танцовщице Юлии Королевой. Униженная Айза Долматова не только перечеркнула прошлое с экс-супругом, но и решила полить грязью его семью. В итоге между ней и сестрой Гуфа Ольгой разразился публичный скандал.

Родственница рэпера ответила Айзе на обвинения в том, что она "забыла все добро" и "раздала своих детей". Ольга объявила, что ее оппонентке нужна помощь врача, так как она несчастный человек, который лжет и постоянно плачет. Блогер пришла в ярость от высказываний сестры Гуфа и отплатила ей той же монетой. "Еще одно слово в мою сторону и жди службу опеки и полицию в свой дом!" — написала Айза Долматова в инстаграм-истории.

Заинтересованные пользователи Сети внимательно следят за диалогом женщин. Они, как обычно бывает, разделились на два лагеря: одни разделили позицию Ольги, а другие встали на защиту Айзы.



По словам блогера, сестру Гуфа могут привлечь к уголовной ответственности, посколько она зарабатывает деньги незаконным путем. Айза Долматова считает, что родственница наживается за счет брата и подвергает его опасности.