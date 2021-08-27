Поплавская готовится бежать из дома: Меня травят!

Три года назад Яна Поплавская, которая долго мечтала о недвижимости в Московской области, приобрела участок в Пушкинском районе. Дом в деревне Алешино стал для знаменитости родовым гнездом. По словам 54-летней актрисы, к ней часто приезжают ее дети и внук.
Однако скоро сюда забудут дорогу не только родственники Яны, но и сама актриса, а также другие жители деревни, поскольку здесь начались проблемы с экологией. Рядом находящийся завод по переработке пластика загрязняет воздух. Об этом Поплавская рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта.
По словам актрисы, вонь чувствуется ночью, поэтому местные жители спят с трудом. Люди готовы продавать свои участки и бежать из деревни. Она хочет, чтобы власти обратили внимание на проблему.
"Меня травят! <...> Помогите нам! Мы не можем жить там, где построили свои дома!", – бросила клич Поплавская.
Напомним, ранее Яна Поплавская поделилась горем. Она рассказала о трагедии, которая произошла две недели назад. Скончался близкий друг актрисы – врач Андрей Зотиков, а также его шестилетняя дочь. Мужчина и девочка умерли из-за пожара на собственной даче.
Популярные темы форума
Личная дистанция
Спортивная площадка во дворе
Хочу увеличить грудь
Дети больше любят отца чем меня
Хорошее средство от всех болезней
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Отношения моей девушки с моим отцом
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Почему Долина так плохо выглядит?
Жена ко мне охладела