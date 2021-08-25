Поплавская переживает смерть близкого мужчины и ребенка

Яна Поплавская поделилась горем. Трагедия произошла 13 августа в подмосковном коттеджном поселке.

О случившимся артистка рассказала в своем инстаграм-аккаунте. После пребывания в реанимации скончался ее близкий друг – врач Андрей Зотиков. Он умер из-за пожара на собственной даче.

Ночью сработала пожарная сигнализация. Оповещение услышала старшая наследница доктора и добежала до спальни родителей. Младшая шестилетняя дочь супругов Полина в момент несчастья спала. Огонь быстро охватил помещение.

Спасти малышку не удалось, сообщает "7Дней". Медик старался добраться до девочки. В результате Зотиков получил жуткие ожоги и был госпитализирован. Яна Поплавская отметила, что всю жизнь врач спасал людей. Она добавила, что все близкие и знакомые доктора надеялись на чудо, но его не произошло.

Актриса заявила, что сейчас таких людей как Андрей Зотиков, почти нет. Она поблагодарила усопшего друга за то, что он жил и помогал людям. Поклонники и коллеги Яны Поплавской посочувствовали горю.

Жена медика выжила. Женщина отравилась угарным газом. Старшая дочь Зотиковых получила ушибы. Предполагается, что пожар произошел из-за замыкания в системе подогрева полов или искры от бани.