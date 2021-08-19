Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
Названы время и место прощания со звездой сериала "Моя прекрасная няня"
"Все рушится": Уход Газманова ударил по его сыну
партнеры
Четверг
19 августа
Лента новостей
16:11
Принц Уильям и Кейт Миддлтон заставили народ рыдать: Тяжелые времена
15:54
Передвигается в инвалидной коляске: вскрылись данные о реальном состоянии Заворотнюк
15:48
Онкобольной Сафронов подрабатывает на частных вечеринках у звезд
15:41
"Посмотри на Орбакайте!": негативно настроенный Газманов попросил сына сменить фамилию
15:30
В Тюмени на месте обнаружения трупа ребенка нашли новые улики
15:29
"История неоднозначная": Поплавская бросила камень в огород жалующегося на избиение сына Пьехи
15:29
Пугачева отвернулась от кривляющегося Шифрина: Грустно
15:26
Еще один султан: что известно о новом турецком историческом сериале "АльпАрслан" с Фахрие Эвджен
15:03
"До сих пор влюблен": Виторгана уличили в страстных чувствах к чужому супругу
14:54
Не желающая рожать сноха Орбакайте ударилась в голубизну: Психанула
14:53
Страшное детство, случайный брак и трагедия близкого человека: тяжелая жизнь красавицы Польских
14:38
Лидер НАУ Латушко призвал остановить финансирование диктатуры Лукашенко
14:30
Пугачева вмешалась в странную судьбу наследницы русского поэта
14:29
Старой Гузеевой больше нет: народ отказался верить звезде "Давай поженимся"
14:13
Превратить в 14-летнего: заматеревшего Эминема поручили "омолаживать" специалистам
14:09
72-летней сморщенной Пугачевой поставили печальный диагноз: Действие препарата все короче
13:55
"Просто космос!": раздвинувшая ноги Куркова сверкнула повышенной "лохматостью"
13:47
Против России действуют американские агенты влияния – Патрушев
13:29
Полковник ФСБ об отношении Ельцина к спецназу "Вымпел": Давайте уничтожим эту сволочь
13:27
Прилетевшую в Гонконг Николь Кидман готовы растерзать
13:16
Собчак смешала Галкина с дерьмом после скандала с фекалиями: Надевайте каску
13:15
"Постоянное наблюдение у психиатра": наркозависимая дочь Успенской слетела с катушек
13:07
Тест на знание фактов из жизни певицы МакSим: от скитаний по вокзалам до всероссийской славы
12:54
Патрушев предрек Украине повторение афганского сценария
12:38
Растрепанная Варум запрыгнула на голого Садальского: Тетенька, отпустите
12:38
"Омрачило день": Кравченко в кустах сообщила о воровстве и клевете
12:18
Больше 21 тысячи человек заразились коронавирусом в России за сутки
12:15
Появилась информация об уходе Земфиры: Больше не хочу
12:06
Во Владимирской области ликвидировали "банное" наркопроизводство
11:52
Пляшущая в подгузниках Лорак превратилась в Началову: Как похожа...
11:48
Федор Добронравов из "Сватов" обратился к народу: попал в беду из-за ошибки врачей
11:41
Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Калмыкии
11:34
Известный продюсер предложил Бузовой и Волочковой объединить усилия: Подарок для "Евровидения"
11:09
Льготы или деньги: что будет с социальными выплатами осенью
11:07
На Ключевском вулкане на Камчатке обнаружили тела двух туристов
11:04
Звезда "Кадетства" Сопельник сообщил о женитьбе: Я очень долго ее добивался
10:55
На Урале бабушка с внучкой погибли под колесами легковушки
10:40
Трамвай сбил человека в Ульяновске
10:18
Растоптанная за дряблую промежность Долина плюнула в россиян: Убогие люди!
10:16
Смерть сына и предательство дочери: Галкин пережил страшное
10:14
Вакцину "Спутник V" модифицировали под штамм ковида "дельта"
09:57
В Красноярском крае мужчина обокрал православный храм
09:35
Опять Бородина? Сбросивший семейные оковы Омаров взялся за старое
08:51
А как же Пригожин? Незнакомец обласкал Валерию на глазах у толпы
08:47
"Их подставили!": Завистники благородных Цивина и Дрожжиной плетут интриги
08:41
Жириновский предложил три решения проблемы в Афганистане
08:40
Поражено 85% мозга: близкого друга Пугачевой бросили умирать в хоспис
06:42
"Сделаю очень важный шаг": Самойлова рассказала о семейной драме
04:39
К чему снится потоп
02:34
Натали Портман шокировала народ неадекватным поведением
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Перекошенное лицо дочери Успенской довело до тошноты
Пугачева благословила: запевшую Волочкову выдвинули представлять Россию на "Евровидении-2022"
Всплыли скандальные данные об отношениях Никулина: Был жадным
"Чмо, она лжет": Цивин набросился на семейство Баталовых
Сбежала от молодого жениха? Азиза всполошила народ накануне свадьбы
Вывалившей все прелести Бузовой влепили смачную оплеуху: Отфотошопленная кукла
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"История неоднозначная": Поплавская бросила камень в огород жалующегося на избиение сына Пьехи

"История неоднозначная": Поплавская бросила камень в огород жалующегося на избиение сына Пьехи

Артистка сомневается в том, что в конфликте между семьей Стаса Пьехи и женой футбольного судьи Ирины Безбородовой виновата только она. Женщину обвинили в том, что она нанесла наследнику певца травмы, толкнув.
прочитано 312 раз

Месяц назад семилетний Петя стал жертвой нападения взбешенной его проделкой соседки по коттеджному поселку. Мальчик проткнул карандашом ее надувной бассейн.

ПО ТЕМЕ

"Реально все надоело": Пьеха раскрыл подробности состояния избитого соседкой сына

Пьеха заговорил о злой мести в будущем после избиения сына

 Стас Пятрасович Пьеха

Стас Пятрасович Пьеха певец, поэт, стилист-парикмахер

Скандал не обошло стороной и телевидение. Яна Поплавская отреагировала на громкую историю в своем инстаграм-аккаунте. Знаменитость заявила, что у нее есть много вопросов. Она отметила, что эта история неоднозначная.

Звезде не понятно, почему на справке ребенка нет печати и подписи врача медучреждения и само оно не указано. Не ясно ей и то, почему сына Стаса Пьехи не госпитализировали, и отчего данным инцидентом занимается Следственный комитет России.

Знаменитость заявила, что каждый защищает свое чадо, но нельзя терять разум. Также она добавила, что в семилетнем возрасте мальчик уже осознает, что делает.

Напомним, Стас Пьеха ранее рассказывал, что медики диагностировали его сыну закрытую черепно-мозговую травму. По его словам, ребенок несколько дней был в клинике, а теперь восстанавливается с психологом. Певец отмечал, что у Пети еще не прошли головокружения и тошнота по утрам.

Что касается Ирины Безбородовой, то она подала встречный иск к семье Стаса Пьехи. Она уверяет, что не виновата в конфликте.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 августа 2021, 15:29 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Неожиданно: Пьеху в кокетливых шортиках не сразу узнали на улице Витебска

комментарии

Ответить:

Анастасия
Пожаловаться Ответить
Нельзя к чужому ребёнку прикасаться даже пальцем. Так принято в цивилизованных странах. Никаких подводных камней не надо здесь искать. Потому что чужой ребёнок - неприкосновенен, уважаемая Яна. Точка. Родители мальчика должны купить бассейн. А женщина , которая не умеет сдерживать свои отрицательные эмоции (по словам ее мужа), должна ответить за свою чрезмерную и нездоровую реакцию на поступок ребёнка.
Гость825717
Пожаловаться Ответить
Гость830767
эта толстооппая не вылезает с ток-шоу, ыксперд прям во всём! а кто ты такая? актриса одной роли и той в глубоком детстве
Этот сайт не о ней Вы что то попутали
Гость825717
Пожаловаться Ответить
А может у ребенка тошнота и головокружения от папы - наркомана? Это может наследственное. Ни когда не поверю, что взрослая женщина могла очень сильно избить ребенка. Что то Стас приукрашивает. А с психологом мальчик похоже должен был повстречаться года 4 назад
Гость830767
Пожаловаться Ответить
эта толстооппая не вылезает с ток-шоу, ыксперд прям во всём! а кто ты такая? актриса одной роли и той в глубоком детстве
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

А как же Пригожин? Незнакомец обласкал Валерию на глазах у толпы

Блондинка показала зажигательный танец
Шоу-бизнес

Тест на знание фактов из жизни певицы МакSим: от скитаний по вокзалам до всероссийской славы

Артистка недавно вышла из комы
Шоу-бизнес

Пляшущая в подгузниках Лорак превратилась в Началову: Как похожа...

Певица выбрала неудачный наряд
Шоу-бизнес

Смерть сына и предательство дочери: Галкин пережил страшное

Артист хранит много секретов

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+