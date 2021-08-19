"История неоднозначная": Поплавская бросила камень в огород жалующегося на избиение сына Пьехи

Месяц назад семилетний Петя стал жертвой нападения взбешенной его проделкой соседки по коттеджному поселку. Мальчик проткнул карандашом ее надувной бассейн.
Скандал не обошло стороной и телевидение. Яна Поплавская отреагировала на громкую историю в своем инстаграм-аккаунте. Знаменитость заявила, что у нее есть много вопросов. Она отметила, что эта история неоднозначная.
Звезде не понятно, почему на справке ребенка нет печати и подписи врача медучреждения и само оно не указано. Не ясно ей и то, почему сына Стаса Пьехи не госпитализировали, и отчего данным инцидентом занимается Следственный комитет России.
Знаменитость заявила, что каждый защищает свое чадо, но нельзя терять разум. Также она добавила, что в семилетнем возрасте мальчик уже осознает, что делает.
Напомним, Стас Пьеха ранее рассказывал, что медики диагностировали его сыну закрытую черепно-мозговую травму. По его словам, ребенок несколько дней был в клинике, а теперь восстанавливается с психологом. Певец отмечал, что у Пети еще не прошли головокружения и тошнота по утрам.
Что касается Ирины Безбородовой, то она подала встречный иск к семье Стаса Пьехи. Она уверяет, что не виновата в конфликте.
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