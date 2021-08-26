"Бухаю с утра до вечера": сраженная инсультом Буланова заливает стресс алкоголем

Татьяна Буланова дала большое интервью и ответила на каверзные вопросы.

52-летняя заслуженная артистка России Татьяна Буланова стала гостьей очередного выпуска ютуб-шоу "Алена, блин!" В интервью певица рассказала о своих творчестве и личной жизни, затронули и тему здоровья.

Год назад Татьяна Буланова перенесла инсульт. Все началось с того, что у певицы начала отниматься рука. К врачам Буланова обратилась только спустя сутки. Ее экстренно госпитализировали и пролечили. Сейчас она принимает назначенные таблетки, никаких запретов для нее нет. "Даже алкоголь можно", – отметила артистка.

Пользуясь случаем, ведущая задала Татьяне Булановой об алкоголе. Однажды в СМИ появилась информация о том, что певице запретили употреблять спиртное. "Врут", – отрезала Буланова.

Певица отметила, что не любит никакие ограничения, поэтому после инсульта эта тема волновала ее. Для Булановой алкоголь – это возможность расслабиться и снять стресс.

"Но это не значит, что я бухаю с утра до вечера", – сказала Буланова.

Артистка не стала отрицать, что иногда позволяла себе выйти на сцену в нетрезвом виде. При этом она подчеркнула, что вела себя прилично. В основном это было на каких-то праздниках.