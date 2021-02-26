Баскова застукали в объятиях с пышногрудой красоткой

Артист развелся в 2008 году, но после этого так и не женился. Несмотря на многочисленные романы с шикарными женщинами, видимо, свое счастье исполнитель пока не нашел.
Однако на мероприятии в какой-то момент появилась Яна Кошкина. Она надела обтягивающее темное платье с глубоким декольте. Сообщается, что внимание "натурального блондина" было приковано лишь к ней.
Николай Басков сам подошел к ведущей, а та приветливо улыбнулась ему. После этого у них завязалась беседа, и артист нежно обнял девушку. При этом он не мог отвести глаз от выразительного декольте дивы. Видимо, саму Яну нисколько не смутил этот факт. На всех фото она пристально смотрит на Николая и выглядит вполне довольной.
Напомним, недавно София Кальчева достаточно подробно рассказала об отношениях с исполнителем. Она призналась, что роман был настолько серьезным, что много раз заходил разговор о свадьбе. По ее словам, Басков делал ей предложение, но заветное "да" она так и не сказала.
София утверждает, что они оба – слишком непростые люди, чтобы быть вместе. Их лидерские качества все время мешали сближению, несмотря на то, что артисты хорошо понимали друг друга. Любовная лодка разбилась о быт в тот момент, когда они практически перестали видеться из-за напряженного графика. Однако бывшие возлюбленные смогли сохранить теплые отношения.
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