Потерявшая близкого человека Поплавская напугала разговорами о своей смерти

Несколько дней назад Яна Поплавская поделилась печальной новостью.

Артистка в личном блоге сообщила, что у нее умер отец. По словам актрисы, он оставил после себя большую семью, которая его не забудет. В день смерти она показала трогательный снимок с папой, на котором он держит в руках ложку. Столовый прибор отец Яны Поплавской купил в подарок правнуку, родившемуся всего несколько месяцев назад.

Наконец, спустя три дня актриса вышла на связь с поклонниками. В личном блоге артистка опубликовала строки, которые, вероятно, описывают ее внутреннее состояние. "Когда меня не станет – я буду петь голосами Моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, Таков закон сансары, круговорот людей (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Яна Поплавская.

Некоторые поклонники испугались, что артистка заговорила уже и о своей смерти. Впрочем, большинство догадалось, что актриса просто процитировала слова известной песни, которую несколько лет назад исполнил Баста.

Пользователи Сети поддержали Яну Поплавскую, пожелав ей сил, чтобы пережить боль утраты. "Держитесь, дорогая Яна, очень тяжелый момент, примите соболезнования", "Да, Яна, для меня больная тема, останутся дети, внуки, правнуки", "Яна, да! Мы будем жить в наших детях... В их сердцах и памяти точно. А что там... Никто не знает. Но я верю в переселение душ", "Яночка! Сил Вам и терпения. Потеря невосполнимая, искренне соболезную", – написали в комментариях.