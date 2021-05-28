Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Пятница
28 мая
Лента новостей
19:13
Выдвижная челюсть Бабкиной шокировала фанатов: Кукла
18:53
Забрали право: Седокова бросила своего ребенка за океаном
18:35
Перенервничавший Малахов сорвался на съемках шоу
18:19
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" раскрыла необычное имя дочери
18:02
"Мне неинтересно": Манукян наплевал на мнение взбешенной Бузовой
17:54
Змея неизвестного вида атаковала людей в одном из дворов Москвы
17:51
Потерявшая близкого человека Поплавская напугала разговорами о своей смерти
17:51
Подольская шокировала признанием о внешности младшего сына
17:41
"Халявщики и недомужчины": мечтающая о богаче звезда "Универа" разразилась гневной отповедью
17:38
Две машины вылетели с моста в Крыму: один человек погиб
17:33
"Ураган": вставивший палец Меладзе раскрыл рот от удивления
17:04
"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
16:59
Премьера сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА": популярная актриса Топольницкая пришла с красавцем-мужем
16:24
"Господи боже мой": Лоза взвыл после упоминания выскочки Киркорова
16:13
"Проиграют же": Тарасова не дала шансов на победу Загитовой и Медведевой
16:12
"Скоро заставит паранджу надеть": исчезнувшая Кабаева произвела фурор в Сети
16:06
"Яйцам комфортно": в Минсельхозе оценили риск дефицита яиц
15:54
"Папа не принял": предполагаемый сын Абдулова раскрыл Малахову подробности романа матери с актером
15:41
В Сети всплыл новый компромат на Киркорова: Билана трогал, Лазарева трогал
15:33
"Детьми мужика не удержишь": Костенко обвинили в коварном замысле
15:19
Онкобольной Юдашкин шокировал преображением
14:55
Сбежала от мужа-изменника: Тарханова и Руденко вновь вместе
14:48
Миронов страшно опозорился перед Орбакайте
14:41
На странице Канье Уэста появилась информация о романе с Ириной Шейк
14:34
Ради Манукяна гримерку Бузовой в "Дом-2" вымыли святой водой: Чтоб и духу бывшей не было
14:20
На севере Москвы сгорели четыре машины
14:12
Никита Пресняков рассказал о скоропостижной смерти
13:59
С голым задом и бокалом из-под вина: в Сети появились кадры изнасилованной Леди Гаги на асфальте
13:44
Профессор Юдин: Лукашенко берет Путина в заложники
13:43
Пригожин хотел бы иметь дома скандалистку Инстасамку вместо умницы Валерии
13:42
Пугачева воссоединилась с Киркоровым ради дочери
13:38
"Три ребенка от трех разных женщин": популярный актер Дергачев закрутил новый роман после развода
13:33
"Дети как собаки": Шепелев выругался матом на няню сына Фриске
13:14
При пожаре в Рузе погибли люди
12:58
В Перми стадо лосей покружило у торгового центра
12:55
Первый поцелуй под прицелом камер: звезды "Друзей" Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер рассекретили чувства
12:44
Стало известно об исчезновении Елены Ваенги
12:40
В Москве улучшили условия получения социальной выплаты для молодых семей
11:52
Климова в белье наизнанку показала замысловатые позы в постели
11:39
"Надо еще": обколотый сын Яковлевой совсем себя не жалеет
11:13
Звезда "Гардемаринов, вперед!" Машная отказалась от родной сестры на глазах у Кудрявцевой
10:56
"Перевернула меня вверх дном": жуткая болезнь заставила дочь Заворотнюк обратиться за помощью
10:52
"Преступник №1": за арест Лукашенко обещано 11 миллионов евро
10:12
Сильно располневший Николаев всполошил россиян
09:44
На реке Лена произошел разлив нефтепродуктов
09:33
Не пришли проститься: коллеги плюнули на покойную Нину Шацкую
09:22
Два российских банка лишились лицензии
09:08
В Якутии у самолета при посадке сломалось шасси
08:49
Замначальника томского ФСИН доставили в больницу с ножевыми ранениями
08:45
"В 38 выглядеть на 50!": Кабаеву в откровенном наряде заклевали
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отец Фриске плюнул в подлого бывшего мужа Началовой: Делает все то же, что и наш Шепелев
Тихановская объявила о новом плане по свержению режима в Белоруссии: Лукашенко отныне изгой
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
Флирт Киркорова с Пугачевой и странный торт: яркие конфузы на юбилее Орбакайте
"Преступник №1": за арест Лукашенко обещано 11 миллионов евро
"Где твой феминизм?": Собчак влезла в скандал с затравленной Манижей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Потерявшая близкого человека Поплавская напугала разговорами о своей смерти

Потерявшая близкого человека Поплавская напугала разговорами о своей смерти

Несколько дней назад Яна Поплавская поделилась печальной новостью.
прочитано 402 раза

Артистка в личном блоге сообщила, что у нее умер отец. По словам актрисы, он оставил после себя большую семью, которая его не забудет. В день смерти она показала трогательный снимок с папой, на котором он держит в руках ложку. Столовый прибор отец Яны Поплавской купил в подарок правнуку, родившемуся всего несколько месяцев назад.

ПО ТЕМЕ

Поплавская сообщила о смерти близкого человека

"Я потеряла себя!": об униженную Яну Поплавскую вытерли ноги

Наконец, спустя три дня актриса вышла на связь с поклонниками. В личном блоге артистка опубликовала строки, которые, вероятно, описывают ее внутреннее состояние. "Когда меня не станет – я буду петь голосами Моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, Таков закон сансары, круговорот людей (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Яна Поплавская.

Некоторые поклонники испугались, что артистка заговорила уже и о своей смерти. Впрочем, большинство догадалось, что актриса просто процитировала слова известной песни, которую несколько лет назад исполнил Баста.

Пользователи Сети поддержали Яну Поплавскую, пожелав ей сил, чтобы пережить боль утраты. "Держитесь, дорогая Яна, очень тяжелый момент, примите соболезнования", "Да, Яна, для меня больная тема, останутся дети, внуки, правнуки", "Яна, да! Мы будем жить в наших детях... В их сердцах и памяти точно. А что там... Никто не знает. Но я верю в переселение душ", "Яночка! Сил Вам и терпения. Потеря невосполнимая, искренне соболезную", – написали в комментариях.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 мая 2021, 17:51 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Яна Поплавская

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян

Артистка неприятно удивила
Шоу-бизнес

"Скоро заставит паранджу надеть": исчезнувшая Кабаева произвела фурор в Сети

Гимнастку давно не видели
Сериалы

"Папа не принял": предполагаемый сын Абдулова раскрыл Малахову подробности романа матери с актером

Актер открестился от отцовства
Шоу-бизнес

Не пришли проститься: коллеги плюнули на покойную Нину Шацкую

В последний путь артистку проводили единицы

Гороскоп

Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+