"Я потеряла себя!": об униженную Яну Поплавскую вытерли ноги

Российская актриса Яна Поплавская раскрыла всю подноготную личной жизни и рассказала о проблемах.

Яна Поплавская двадцать пять лет прожила в браке с режиссером Сергеем Гинзбургом и родила двоих сыновей. Спустя столько лет совместной жизни пара развалилась. Актриса откровенно рассказала обо всем, что произошло между ними.

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Сейчас Яна Поплавская счастлива в новых отношениях, но кто бы мог подумать, через что ей пришлось пройти. 53-летняя актриса театра и кино терпела унижения и измены Гинзбурга, прощала ему все и не раз пыталась спасти брак, но все было тщетно. В конце концов актриса все-таки ушла от нерадивого мужа и не ошиблась. В 2011 году они развелись. Яна Поплавская считает, что ее примеру должны следовать все женщины и не терпеть издевательств, написала актриса в журнале "Летидор".

"В ежедневной битве за идеальный брак я потеряла себя! В какой-то момент я осознала, что в отношениях я одинока", – написала актриса.



Сейчас Яна Поплавская признается, что скорее всего, им с бывшим мужем элементарно не доставало любви в браке. Удивительно, но несмотря на это, пара продержалась четверть века вместе!

Разрыв произошел одномоментно – она просто собралась и уехала от мужа ночью и больше не возвращалась. В 43 года и с двумя детьми актриса встретила ведущего Евгения Яковлева. С тех пор она счастлива рядом с возлюбленным.



