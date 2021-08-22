"Купидон не промахнулся": Королева простила Тарзану измены

Наталья Королева и Тарзан устроили праздник с особым размахом. Звезды отметили 18-ую годовщину свадьбы.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Через 3 года после помолвки у супругов родился долгожданный сын. Мальчику дали необычное имя – Архип.

Несмотря на красивую картинку, которую артисты демонстрировали в течение многих лет, оказалось, что в паре не все так гладко. Стриптизер изменял своей жене.

Несмотря на предательство, исполнительница песни "Маленькая страна" сразу встала на сторону мужа и во всех грехах обвинила любовниц мужа, а не его самого. Благодаря этому, до развода дело не дошло. Звезды решили свои проблемы и остались вместе.

И вот на днях пара отметила памятную дату – 18 лет со дня свадьбы. Праздником остались довольные все гости. К столу подавали креветки и устрицы, а весь загородный дом, где и прошло торжество, был украшен шарами.

"Купидон не промахнулся" – написала в своем инстаграме артистка.

Подарки подготовили не только гости, но и сами молодожены. Королева и Тарзан вместе исполнили музыкальную композицию. Для такого важного праздника танцор выбрал белую рубашку с открытой грудью, штаны и шляпу, а певица – синий комбинезон с широким красным поясом.

Напомним, что в 2020 году дом знаменитостей ограбили. И когда жена Глушко обратилась в полицию, ей сообщили, что в дом приходили молодые девушки. Спустя какое-то время в СМИ всплыло имя одной из подозреваемых. Ею оказалась любовница Сергея Анастасия Шульженко. Реакция Королевой многих удивила. Она сказала, что ее муж не виноват, так как он очень эмоциональный и им легко могли манипулировать.