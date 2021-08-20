Всплыли подробности свадьбы 49-летней Федункив и молодого любителя тереться об мужиков

27 августа популярной актрисе исполнится 50 лет. В этот день пара планирует с размахом отпраздновать свою свадьбу, которую ранее пришлось отложить из-за коронавирусных ограничений. Однако платье невесты еще не выбрано, но сделать совсем скоро это поможет звездный стилист Бичолла Тетрадзе. Как это будет происходить, поклонники Марины Федункив смогут увидеть в шоу "Скажи платью "Да!", которое выйдет на телеканале "Суббота!" 22 августа.
Ведущий программу Тетрадзе признался, что с нетерпением ждет встречи со звездной невестой. Актриса предупредила стилиста, что хочет платье строгого кроя и не белого цвета, а также планирует обойтись без фаты. Однако Бичолла считает, что фата придает моменту особую торжественность. Возможно, ему еще удастся переубедить Марину. Кроме того, помогать с выбором платья звезде будут и ее коллеги по музыкальной группе: Лора, Света и Карина. На чем именно остановятся подруги, телезрители смогут увидеть совсем скоро.
Саму звездную свадьбу поклонникам актрисы покажут уже в начале сентября на телеканале "Пятница!" в специальном выпуске реалити-шоу "Четыре свадьбы".
Напомним, что избранник 49-летней телеведущей – 37-летний итальянец Стефано Маджи. После того, как Федункив рассказала о романе с ним, в Сети появились слухи о его бисексуальности и фотографии, на которых он как-то неоднозначно "трется" с другом в бассейне. Лишь недавно итальянец решился опровергнуть все слухи и заявил, что в его отношениях с Мариной Федункив царит идиллия.
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