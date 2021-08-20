С могилой звезды фильма "Любовь и голуби" Дорошиной случилось страшное

Через три года после смерти на могиле российской актрисы Нины Дорошиной так и не появилось памятника.



Спустя три года после похорон принято ставить памятник. Считается, что земля на могиле уже достаточно просела, и монумент не будет поврежден перепадами грунта.

Звезду культовой картины "Любовь и голуби" Нину Дорошину похоронили как раз три года. Но с тех пор на ее могиле так и не появилось ни памятника, ни ограды. На захоронении висит старая пленка и оставшийся с похорон деревянный крест и табличка. Могила выглядит не то, чтобы брошенной, а так, словно похороны прошли здесь совсем недавно...

Стоит отметить, что детей у Нины Дорошиной нет. Муж тоже умер еще раньше ее. Своими детьми она всю жизнь считала студентов "Щуки", в которой преподавала более 30 лет.

Личная жизнь Нины Дорошиной была полна страстей и скандалов. Она была сучительно влюблена в Олега Ефремова. Однажды он пригласил ее в "Современник", там они и сошлись. Но режиссер был женат и воспитывал дочь. Поэтому роман был обсуждаемым и непростым.

В то время в Дорошину был влюблен Олег Даль. Назло своему не желающему разводиться любовнику актриса вышла замуж за воздыхателя. Однако брак был недолгим.

Выйдя замуж во второй раз, в 50 лет – за осветителя из "Современника" Владимира Тышкова, Нина Дорошина все еще не могла забыть Олега Ефремова и до самых седин хранила его карточку у себя дома... Несмотря на свою болезненную влюбленность, которую Дорошина пронесла через всю жизнь, она прожила с мужем 20 лет. Он умер раньше нее.

За четыре года до Тышкова умер и Ефремов, который на смертном одре просил позвать к нему Нину Дорошину. Но она была на гастролях...