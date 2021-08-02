"Ух ты!": Гришаеву застукали в обнимку с молодым красавцем

В инстаграм-аккаунте Нонны Гришаевой появилась неожиданная публикация. 50-летняя актриса показала поклонникам возмужавшего сына Илью Нестерова. Артистка разместила совместный снимок с наследником в честь его именин. Фотограф поймал их улыбки во время прогулки в живописном месте. Знаменитость ласково обняла 14-летнего красавца в спортивном костюме и темных круглых очках. Гармоничный союз родственников проявился на лоне природы.
В Сети Нонна Гришаева поздравила Илью с днем ангела, который традиционно отмечается 2 августа. Она пожелала юноше здоровья и счастья, а также выразила надежду на то, что ангел-хранитель будет подсказывать ему правильные пути. Россияне высоко оценили чувственное материнское послание.
Пользователи Сети присоединились к теплым словам артистки и эмоционально отреагировали на публикацию. Они отметили, что Илья выглядит статным парнем, который больше напоминает кавалера, чем ребенка. Многие подчеркнули, что юноша очень быстро возмужал и по росту уже перегнал знаменитую мать. "Вымахал!", "Ух ты! Как он подрос!", "Класс", "Вот это да, уже такой взрослый", "Чего он такой большой?", "Прекрасное фото – красавец и леди совершенство!"— написали комментаторы Нонне Гришаевой.
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