Перенесшая страшную болезнь вдова Вера Алентова вернулась на работу

Вера Алентова выйдет на сцену Московского драматического театра и сыграет главную роль.

Лето 2021 года выдалось для семьи народной артистки России Веры Алентовой непростым. Сначала она и муж подхватили ковид. Актриса смогла справиться с недугом, а вот 81-летний Владимир Меньшов оказался слабее и не справился. Советский и российский кинорежиссер скончался от последствий коронавируса.

На похороны мужа актриса Вера Алентова приехала обессилевшая и похудевшая. Ее держали под руки. Дочь прославленного кинорежиссера Юлия Меньшова все время была рядом с матерью.



На днях стало известно, что Вера Алентова впервые после всех страшных событий выйдет на работу. Она сыграет в спектаклях "Семейка Краузе" и "Ложные признания" в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, пишет 5-tv.ru. Спектакли состоятся 11 и 12 августа. Алентова сыграет в них главные роли.

Напомним, режиссер Владимир Меньшов умер 5 июля от последствий коронавируса. Его госпитализировали вместе с женой Верой Алентовой. Звезду картины "Москва слезам не верит" удалось спасти. О смерти супруга ей сообщили, когда она еще не вылечилась до конца. Это стало страшным ударом для всей семьи.

Церемония прощания с Владимиром Меньшовым прошла в Большом зале Дома кино. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище.