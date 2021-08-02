Жена выбрала: обнародовано имя третьего ребенка Тарасова

Супруга футболиста находится на 25 неделе беременности. Модель активно ведет свой личный блог в "Инстаграме" и делится с поклонниками всеми последними новостями. Она ставит в календаре специальные обозначения, чтобы помнить самой и сообщать пользователям, сколько дней осталось до заветной встречи с ребенком.
Дмитрий Тарасов не отстает от возлюбленной. В своем "Инстаграме" он показывает, как проходит подготовка к появлению малыша. Накануне он предложил пользователям задать все интересующие их вопросы. Многие отметили, что спортсмен смог стать замечательным отцом и супругом.
Один из поклонников поинтересовался у футболиста, придумали ли они с супругой, как назвать малыша. Дмитрий рассказал, что Анастасия Костенко хочет дать сыну имя Артур. Некоторые видео спортсмен записывал рядом с детьми и даже вовлекал их в обсуждение.
Пользователи обвинили Дмитрия Тарасова в том, что он все делает напоказ, а на самом деле якобы вовсе не проводит время с наследниками. Он посмеялся над версией и снял еще один ролик с малышами. Так, у знаменитости поинтересовались, планируют ли они еще одного ребенка. Футболист спросил у дочки, хочет ли она еще сестру или брата. Девочка быстро ответила, что хотела бы еще одного брата.
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