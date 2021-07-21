"Все заново": Беременная жена Тарасова заявила о проблемах с будущим ребенком

Анастасия Костенко пожаловалась на семейные трудности. В ожидании малыша жена Дмитрия Тарасова готовится к проблемам.

У Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко скоро появится новый член семьи. Футболист и модель станут многодетными родителями. В дополнение к двум дочерям у пары должен появиться сын. За беременностью жены спортсмена следит армия поклонников в "Инстаграм", фанаты анализируют чуть ли не каждый шаг Анастасии Костенко и выслушивают ее переживания. Недавно женщина поделилась с подписчиками накопившимися эмоциями и призналась: проблем с появлением малыша не избежать.

В инстаграм-истории Анастасия Костенко опубликовала видео, где рассказала о том, что избавилась от значительной доли забот, так как ее дочери, трехлетняя Милана и годовалая Ева, стали самостоятельнее. При этом модель заявила, что с рождением малыша на нее взвалится масса хлопот, поэтому особо радоваться не получается. "Как представлю, что скоро появится еще маленький... И все заново", — выразилась супруга Дмитрия Тарасова.

Многие пользователи Сети понимают, как непросто приходится футболисту и его избраннице, поэтому сочувствуют им и выражают поддержку. Поклонники желают Анастасии Костенко легких родов. А вот хейтеры настроены иначе. Они считают, что жена Дмитрия Тарасова пытается заработать на отпрысках, так как, кроме детей, ей больше нечем похвастаться.

