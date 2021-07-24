Вот это поворот: Дочь от первого брака переехала жить к Тарасову

Дмитрий Тарасов поделился в своих социальных сетях новостью о том, что его старшая дочь Ангелина переехала на время жить к нему. Ангелина подтвердила эти слова.

Девочка живет с папой уже около трех недель и пока не собирается уезжать обратно к маме. “Мы ее не выгоняем. Ей у нас хорошо” – пишет в своем Инстаграме футболист.

А недавно он выложил видео, в котором он не только с Ангелиной, но и со своими детьми от третьей жены и беременной Анастасией Костенко вместе проводят время. Дмитрий даже пошутил, чтобы его не звали на вечеринку, если она не будет такой же веселой, как эта.

Несмотря на красивую картинку, которую Дмитрий показывает у себя в постах, между отцом и дочерью все-таки иногда возникают разногласия и недопонимания. Об этом он сам рассказал своим подписчикам.

Но все проблемы они быстро решают. Напомним, что футболист сейчас находится в браке с моделью Анастасией Костенко. Пара уже воспитывает двоих детей: двухлетнюю Милану и годовалую Еву. Также супруги ожидают третьего ребенка – долгожданного сына. Ангелина же – это дочь Тарасова от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Спортсмен много раз говорил в интервью о том, что семья для него очень важна. Он всегда хотел, чтобы у него было много детей. Именно из-за детей он и развелся со своей второй женой Ольгой Бузовой, для которой на тот момент карьера была важнее всего остального. После развода звездной пары Тарасов не стал скрывать новые отношения и наконец-то обрел семью, о которой всегда и мечтал.