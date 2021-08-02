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Шоу-бизнес
С катушек слетела после развода: Терешина без трусиков призывно крутит своей любилкой

С катушек слетела после развода: Терешина без трусиков призывно крутит своей любилкой

42-летняя модель Татьяна Терешина известна в основном как бывшая участница группы Hi-Fi. В составе этого коллектива она выступала с февраля 2003 по май 2005 года, приняв участие в более чем 500 концертах и записав хит "Беда". Правда, в последнее время о Тане говорят больше в связи с личной жизнью, а не с творчеством.
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После песни "Виски", которая вышла три года назад, ничего значимого в музыкальной карьере Терешиной, кажется, и не было. А привлекать к себе внимание и оставаться на плаву хочется. Вот и приходится теперь не рот открывать, а трусы снимать.

Именно так и поступила артистка, позируя совершенно голой для очередного поста в "Инстаграме". Даже намека на трусики у Тани не было, а срамное место прикрывало лишь небольшое полотенце.

Так стареющая 42-летняя Терешина хотела, видимо, позлить своего молодого мужа – 26-летнего бизнесмена Олега Курбатова. Они были вместе с сентября 2018 года, а теперь разводятся... Вот, мол, какую красоту теряешь – наверное, хотела сказать Таня, когда крутила любилкой перед камерой.

"Олег, не надо меня шантажировать, пугать, давить и мстить.
Оставь меня в покое, не хочешь помогать – не помогай. Только не трогай меня", – через соцсети обратилась она к пока еще супругу.

О решении расстаться с ним Терешина сообщила и 7-летней дочке Арис. "Моя дочь взгрустнула, узнав что я не хочу больше жить с мужем, – крутит попой Таня. – Честно, об этом я вообще не думала. Ведь они особенно не общались. Она мне сказала, что ей скучно и грустно будет без него. Странно. Олег с ней вообще не проводил время. Просто ноль. И дети все равно привязываются, даже неродные".

После контакта девочкой певица заметила для всех, кто думает, будто она в печали: "Кстати, я в хорошем настроении и состоянии. Даже очень".

Правда, подписчики драматичные подробности расставания с очередным мужиком ("больше у меня нет никаких чувств и поэтому я не вижу смысла жить вместе") пропустили мимо ушей, сконцентрировавшись на телесах теперь снова свободной Татьяны.

"Семейная жизнь, драма или трагедия с счастливым концом – все бывает в жизни... Но почему сразу выходит в эфир ваша чудесная опа, какая связь между вашим признанием и этим?", "Мать фотографирует свою голую жо... ну почему такая ярая откровенность стала нормой", "Стыл потеряла и с катушек слетела", – недоумевают пользователи.

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Фото: RelaxFoto-de / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 2 августа 2021, 09:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Терешина надела латекс после семейной ссоры

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