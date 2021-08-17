"Отстань от маленькой богини!": измученная дочь шантажирует упертую Анисину уходом из дома

"Дети серьезно занимаются теннисом, у них полные комнаты кубков за победы, уже соревнуются со старшими работами, – хвастается Никита Джигурда. – Сейчас у них как раз идет период соревнований. Какие-то выигрывают, какие-то проигрывают".
"Марина Анисина, как Олимпийская чемпионка ("золото" на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году – Прим. ред.), относится к этому излишне серьезно, – жалуется Никита. – И мне даже приходится любимую доченьку защищать, потому что Марина говорит, будто Эва ленится, не выкладывается полностью. А я отвечаю: "Отстань от маленькой богини, потому что не все, как ты, упертые! И не царское дело бегать за каждым мячиком!"
По словам Джигурды, дочь начала шантажировать Анисину: "Будешь меня ругать – я к папе уеду, потому что я – русская француженка, да и вообще мне в Москве намного больше, чем в Бордо, нравится!"
Для самого Джигурды гораздо важнее интеллектуальное и моральное развитие детей. "Я говорю Марине, какие песни ставить детям, какие фильмы давать смотреть, потому что спорт без души с возрастом приводит в тупик, многие великие спортсмены ломаются, спиваются, поскольку умеют включать волю, но не адаптированы к социальным условиям".
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