"Отстань от маленькой богини!": измученная дочь шантажирует упертую Анисину уходом из дома

У актера и музыканта Никиты Джигурды в браке со спортменкой Мариной Анисиной родилось двое детей. Сегодня их сыну Мику-Анжелю-Кристу Анисину-Джигурде уже 12 лет. А дочери Эве-Владе Анисиной-Джигурде – 11. О судьбе наследников Никита Борисович рассказал корреспонденту "Дни.ру" во время презентации клипа диджея Кати Гусевой "СиСи" в самом модном столичном караоке-баре ForteПьяно.

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