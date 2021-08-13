Онанирую редко и кончаю долго: Джигурда о гомосексуальном эксперименте и любимых позах в койке

60-летний Никита Джигурда – человек прямой и откровенный. Поэтому с ним можно свободно говорить даже на самые интимные темы. В чем корреспондент "Дни.ру" убедился во время презентации клипа диджей Кати Гусевой на песню SiSi (реж. Петр Левенполь, партнер – Sanfor) в роскошном караоке-баре ForteПьяно в центре Москвы. Актер и певец был, что называется, в ударе.

Никита Джигурда хвастается, что владеет уникальными сексуальными техниками и специальными упражнениями сдерживания семяизвержения, позволяющими доставлять женщине райское наслаждение и долго не кончать в нее. "Камасутра ведь придумана не для того, чтобы показывать, как я могу, а для того, чтобы жрец-мужчина мог во время переворачивания божественного женского тела сдержать себя", – пояснил опытный артист.

При этом поза во время плотских утех особого значение, по мнению cексуального гиганта Джигурды, не имеет. "Это все фигня, – заверил он. – Когда ты уже находишь тотальный контакт, то уже сразу с прелюдии переходишь к вхождению".

Стоит напомнить, что недавно группа ученых решила выяснить, сколько поз из Камасутры может освоить обычный человек. Известно ведь, что в древнеиндийском трактате описывается 64 позы. Для некоторых из них требуется очень хорошая физическая подготовка. Оказалось, людям подвластно не более 40 поз, да и то с оговорками. Остальные же запросто могут отправить гиганта секса из койки в травмпункт.

Но вернемся к искуснику и половому кудеснику Джигурде. Он живет в Москве, а жена – спортсменка Марина Анисина – обитает в Париже. Как же они обходятся без секса в разлуке? "Пару раз в году могу позволить себе "подзюбить" (эвфемизм в значении "онанировать" – Прим. ред.), – делает актер движение рукой вверх-вниз к югу от экватора. – Я же посвященный, поэтому сублимирую энергию. Это в юности, когда ты "дзюбишь" часто, это нормально, а с возрастом переводишь энергию в другое русло".

Кажется, с его харизмой и сексуальной энергией он должен осеменять все, что движется. Но это совсем не так. "Анисиной я не изменю, мыслей даже, хотя в это трудно поверить, не допускаю, – божится Джигурда. – У меня не так много женщин было в жизни – чуть больше сотни. По сравнению с голливудскими ребятами, у которых были тысячи, это юношеский разряд. Но мне достаточно – я нашел свою женщину. А она мне позволяет делать с ней все, что угодно, кроме проникновения в междуножный храм чужой женщины".

"Гомосексуального опыта у меня тоже не было, – признался Никита Борисович. – Меня даже часто называли гомофобом, хотя я никогда им не являлся. Напротив, я даже писал стихи от имени атаманов об однополой любви: "Модным станет мужчин меньшинство, //Так восславим торжественно геев, //Чем добре мы к ним, тем наш ствол //Для всемирной п***** (женского полового органа, цензура – Прим. ред.) ценнее". Для меня гейская цивилизация приемлема, есть гениальные ребята среди них, но это эксперимент, на который я не способен". У меня как в том анекдоте: "Доктор, столько вокруг красивых мужчин, а я люблю женщин. Видимо, я лесбиян".