"Зависть и злоба": дочь объяснила отсутствие фото с Салтыковой

Отношения Ирины Салтыковой и ее единственной дочери Алисы не всегда были дружескими.

После развода родителей Алиса Салтыкова осталась с матерью и полностью прекратила отношения с отцом. В подростковом возрасте и с мамой общение стало несколько натянутым. В одном из интервью, наследница артистки признавалась, что родительница не разрешала ей экспериментировать со внешностью и навязывала свой вкус. В 15 лет девочка поехала учиться за границу и долго не появлялась на родине. Но несколько лет назад дочь Ирины Салтыковой, наконец, обосновалась в России.

Сейчас Алиса, которой уже 33 года активно ведет свой блог в "Инстаграм" и демонстрирует подписчикам свои вокальные данные, которые оказались на высоте. Фолловеры звездной наследницы часто недоумевают, почему в ее аккаунте совсем нет совместных фото с Ириной Салтыковой, неужели в семье все так плохо. Чтобы успокоить подписчиков, молодая женщина решила прояснить свою позицию и опубликовала обширный пост.

Алиса подчеркнула, что мама – ее самый любимый человек и отсутствие снимков не говорит о плохих отношениях. Ирина очень ранима в душе, и ее дочери не все равно, что напишут о маме ее фолловеры, поэтому женщина просто не дает им повода.

"С ее профессией приходят предвзятость и предубеждение, фальшь и ложь, зависть и злоба," – объяснила Алиса.

Наследница певицы не хочет, чтобы под фото на ее странице каким-то образом оскверняли их отношения с мамой или саму артистку. Алиса подтвердила, что когда-то между ними было много конфликтов, но теперь все наладилось и она бесконечно благодарна жизни за то, что у нее есть такая мама, как Ирина Салтыкова.