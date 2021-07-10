"Царапала как кошка": Салтыков подвергся насилию бывшей жены

Виктор Салтыков поведал о грубых выходках экс-избранницы. Ирина Салтыкова наносила певцу увечья.

Виктор и Ирина Салтыковы развелись в 1995 году, сохранив в тайне множество деликатных подробностей личной жизни. С течением времени многие из них вышли на поверхность и стали достоянием общественности. Так, несколько месяцев назад певец заявлял, что экс-возлюбленная изменяла ему, а теперь выдал еще одну шокирующую новость. По словам Виктора Салтыкова, Ирина не раз наносила ему увечья, и он страдал от домашнего насилия.

"Она меня всегда царапала как кошка", — выразился артист, выступая на ютуб-шоу "Антонимы". Виктору Салтыкову приходилось скрывать от окружающих причину искалеченного лица, поскольку народ настораживали царапины на коже певца. "Она набрасывалась на меня. Не сходились характерами", — рассказал мужчина про Ирину Салтыкову.

Сейчас Виктор Салтыков предполагает, что страдал из-за необузданной ревности бывшей жены. Он считает, что Ирина Салтыкова была в порыве деструктивного чувства, поэтому не контролировала себя. Вокалист признается: бывшая жена ни разу не извинилась перед ним и превратила его жизнь в ад. Певец похвастался тем, что его нынешняя супруга не позволяет себе такое поведение и ласково заботится о нем. Избранницу артист называет прекрасной мамой и любовницей, гордится ею.