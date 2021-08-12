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Шоу-бизнес
Любовница поддержала идею Мамаева забрать дочь к себе

Любовница поддержала идею Мамаева забрать дочь к себе

Новая избранница футболиста Павла Мамаева высказалась о конфликте с его бывшей женой.
прочитано 320 раз

Павел и Алана Мамаевы поженились в 2013 году. Модель часто обвиняла футболиста в изменах. В начале 2021 года она выяснила, что Мамаев измени ей с испанской моделью Иреной Гарсией. Терпение женщины лопнуло, и она подала в суд, несмотря на наличие общего ребенка.

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Недавно стало известно, что Павел Мамаев намерен судиться с Аланой и забрать у нее дочь. Очередная любовница футболиста Надежда Санько заявила, что поддерживает все решения своего звездного избранника. Значит, и ребенка у Аланы Мамаевой она тоже хочет отнять. Вопрос только, зачем ей это.

На днях Павел Мамаев уже подал иски в Ростовский суд о разделе совместно нажитого имущества, взыскании алиментов на дочь и месте жительства девочки. Алана Мамаева была шокирована действиями бывшего мужа. Светская львица ни за что не хочет отдавать бывшему мужу и его новой пассии ребенка.

Пока скандал набирает обороты, суд уже арестовал два дорогих автомобиля Аланы Мамаевой. Суды продолжаются. Адвокат же уверен, что женщина имеет полное право на воспитание своего ребенка и получение алиментов.

Любовница Павла Мамаева Надежда Санько уверена, что поклонники много не знаю, и в ситуации есть другая сторона медали.

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Фото: www.instagram.com/alana_mamaeva
Автор: 12 августа 2021, 13:14 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История дружбы Кокорина и Мамаева

комментарии

Ответить:

Анастасия
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Забрать ребёнка у матери можно только в случае неисполнения матерью своих обязанностей. И в том случае, если мать ведёт асоциальный образ жизни. Так что, любовница пусть успокоится, тем более, что ей чужой ребёнок совсем не нужен. Подруга называется. Бойтесь подруг, девочки. Не ожидайте от них ничего хорошего - предадут!
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