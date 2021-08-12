Любовница поддержала идею Мамаева забрать дочь к себе

Новая избранница футболиста Павла Мамаева высказалась о конфликте с его бывшей женой.

Павел и Алана Мамаевы поженились в 2013 году. Модель часто обвиняла футболиста в изменах. В начале 2021 года она выяснила, что Мамаев измени ей с испанской моделью Иреной Гарсией. Терпение женщины лопнуло, и она подала в суд, несмотря на наличие общего ребенка.

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Недавно стало известно, что Павел Мамаев намерен судиться с Аланой и забрать у нее дочь. Очередная любовница футболиста Надежда Санько заявила, что поддерживает все решения своего звездного избранника. Значит, и ребенка у Аланы Мамаевой она тоже хочет отнять. Вопрос только, зачем ей это.



На днях Павел Мамаев уже подал иски в Ростовский суд о разделе совместно нажитого имущества, взыскании алиментов на дочь и месте жительства девочки. Алана Мамаева была шокирована действиями бывшего мужа. Светская львица ни за что не хочет отдавать бывшему мужу и его новой пассии ребенка.

Пока скандал набирает обороты, суд уже арестовал два дорогих автомобиля Аланы Мамаевой. Суды продолжаются. Адвокат же уверен, что женщина имеет полное право на воспитание своего ребенка и получение алиментов.

Любовница Павла Мамаева Надежда Санько уверена, что поклонники много не знаю, и в ситуации есть другая сторона медали.