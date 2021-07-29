"Бегу, мамочка!": отпрысков Елизаветы II выставили на посмешище

Анонс нового сериала вызвал неоднозначную реакцию публики.

Интернет-сервис HBO Max представил трейлер анимационного сатирического сериала "Принц". В мультсериале, который увидит свет 29 июля, наследников британской королевы Елизаветы II выставили на посмешище. Создатели проекта, судя по всему, собрали самые известные стереотипы об августейшей семье.

В центре сюжета восьмилетний правнук монарха Джордж. Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон пытается подружиться со сверстниками и научиться взаимодействовать с миром взрослых.

В двухминутном трейлере можно увидеть не только Джорджа, но и других членов его семьи. Создатели мультфильма жестко высмеяли обитателей Виндзорского замка.

В ролике принц Чарльз говорит жене Камилле Паркер-Боулз, что хочет стать королем. Дескать, он давно уже взрослый и теперь его очередь править. Между тем, когда из коридора доносится голос Елизаветы II, он мгновенно меняется. "Бегу, мамочка! – кричит Чарльз и выбегает из комнаты.

Хорошенько досталось от сценаристов принцу Гарри, его жене Меган Маркл, а также принцу Уильяму. Папу Джорджа, герцога Кембриджского, в трейлере слуга уносит на руках из постели.

В проекте "Принц" будет 12 эпизодов. Все серии станут доступны в день премьеры. Отметим, выход мультфильма дважды откладывался: из-за скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри, а также из-за смерти мужа королевы – принца Филиппа.

Отметим, что в Сети трейлер сериала "Принц" вызвал неоднозначную реакцию. Интернет-обитатели считают, что создатели глумятся над маленьким Джорджем. Ребенок не заслужил быть высмеянным, считают зрители.

"Представьте, что вы издеваетесь над 8-летним ребенком с помощью целого телешоу…", "Политическая сатира поверхностного уровня, странная мимика, взрослые с низким интеллектом... да, у нас есть еще одно анимационное шоу для взрослых с низкой планкой", "Вы же понимаете, что он ребенок, даже со всеми привилегиями, все еще ребенок. Не кажется справедливым открыто делать на него карикатуру", "Принц Джордж, кажется, такой красивый чувствительный ребенок. Он этого не заслуживает" – рассуждают пользователи Сети.