Страшное дело: ушедшая Слава побила умершую от сепсиса Началову*

Благодаря социальным сетям вся жизнь артистов проходит перед глазами поклонников. Вот кумир на отдыхе, вот на шопинге, тут плавает в море, здесь встречается с друзьями, а на этом кадре позирует с семьей. Поэтому порой кажется, что все происходящее со звездами ты знаешь лучше, чем со своими близкими. И когда ночью на странице Славы появился пост о ее уходе, многие испугались.
Напомним, певица тогда написала: "Мне очень плохо. Очень долгое время два человека ломали меня и, видимо, достигли своей цели. Я ухожу из сети, не знаю на сколько".
Новость об уходе артистки из социальных сетей оставалась в "Инстаграме" недолго, но ушлая пресса успела ее заметить и растиражировать. Судя по реакции публики, информация оказалась резонансной. Ведь только на "Дни.ру" сообщение об уходе артистки после ломки собрало 2 миллионов 200 тысяч просмотров!
Правда, не все люди сразу поняли, что речь идет всего лишь об уходе певимцы из социальных сетей. Поэтому раздраженно и писали в комментариях: "А что так некрологично!? Из соцсети уйти и вернуться как пить дать", "Все эти славы, максимы, началовы – все на одну морду, серые мыши, пытающиеся любым путем придать себе значимость, осточертели просто!"
Для сравнения, новость о смерти упомянутой певицы Юлии Началовой 16 марта 2019 года заинтересовала народ куда меньше – всего 195 тысяч просмотров.
Таким образом, ушедшая из соцсетей Слава побила умершую от сепсиса Юлию Началову...
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