Страшное дело: ушедшая Слава побила умершую от сепсиса Началову*

Который день поклонники обсуждают внезапный уход Славы. И до сих пор люди не понимают, что случилось той ночью. Певица, действительно, всех напугала.

Благодаря социальным сетям вся жизнь артистов проходит перед глазами поклонников. Вот кумир на отдыхе, вот на шопинге, тут плавает в море, здесь встречается с друзьями, а на этом кадре позирует с семьей. Поэтому порой кажется, что все происходящее со звездами ты знаешь лучше, чем со своими близкими. И когда ночью на странице Славы появился пост о ее уходе, многие испугались.

Напомним, певица тогда написала: "Мне очень плохо. Очень долгое время два человека ломали меня и, видимо, достигли своей цели. Я ухожу из сети, не знаю на сколько".

Новость об уходе артистки из социальных сетей оставалась в "Инстаграме" недолго, но ушлая пресса успела ее заметить и растиражировать. Судя по реакции публики, информация оказалась резонансной. Ведь только на "Дни.ру" сообщение об уходе артистки после ломки собрало 2 миллионов 200 тысяч просмотров!

Правда, не все люди сразу поняли, что речь идет всего лишь об уходе певимцы из социальных сетей. Поэтому раздраженно и писали в комментариях: "А что так некрологично!? Из соцсети уйти и вернуться как пить дать", "Все эти славы, максимы, началовы – все на одну морду, серые мыши, пытающиеся любым путем придать себе значимость, осточертели просто!"

Для сравнения, новость о смерти упомянутой певицы Юлии Началовой 16 марта 2019 года заинтересовала народ куда меньше – всего 195 тысяч просмотров.

Таким образом, ушедшая из соцсетей Слава побила умершую от сепсиса Юлию Началову...