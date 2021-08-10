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Шоу-бизнес
Страшное дело: ушедшая Слава побила умершую от сепсиса Началову

Страшное дело: ушедшая Слава побила умершую от сепсиса Началову

Который день поклонники обсуждают внезапный уход Славы. И до сих пор люди не понимают, что случилось той ночью. Певица, действительно, всех напугала.
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Благодаря социальным сетям вся жизнь артистов проходит перед глазами поклонников. Вот кумир на отдыхе, вот на шопинге, тут плавает в море, здесь встречается с друзьями, а на этом кадре позирует с семьей. Поэтому порой кажется, что все происходящее со звездами ты знаешь лучше, чем со своими близкими. И когда ночью на странице Славы появился пост о ее уходе, многие испугались.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Напомним, певица тогда написала: "Мне очень плохо. Очень долгое время два человека ломали меня и, видимо, достигли своей цели. Я ухожу из сети, не знаю на сколько".

Новость об уходе артистки из социальных сетей оставалась в "Инстаграме" недолго, но ушлая пресса успела ее заметить и растиражировать. Судя по реакции публики, информация оказалась резонансной. Ведь только на "Дни.ру" сообщение об уходе артистки после ломки собрало 2 миллионов 200 тысяч просмотров!

Правда, не все люди сразу поняли, что речь идет всего лишь об уходе певимцы из социальных сетей. Поэтому раздраженно и писали в комментариях: "А что так некрологично!? Из соцсети уйти и вернуться как пить дать", "Все эти славы, максимы, началовы – все на одну морду, серые мыши, пытающиеся любым путем придать себе значимость, осточертели просто!"

Для сравнения, новость о смерти упомянутой певицы Юлии Началовой 16 марта 2019 года заинтересовала народ куда меньше – всего 195 тысяч просмотров.

Таким образом, ушедшая из соцсетей Слава побила умершую от сепсиса Юлию Началову...

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 10 августа 2021, 10:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красавица Началова из могилы побила Децла

комментарии

Ответить:

124748
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Правда, не все люди сразу поняли, что речь идет всего лишь об уходе певимцы из социальных сетей.*
так это ты у нас любитель всех хоронить,это с твоей подачи,автор ванягубкин, люди и не понимают ничего,но зато такие заголовки и собирают по 2млн. 200 тыс просмотров.вы же за это бьётесь ?
вот твой заголовок про ту же певиМцу славу=
*Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки *
*Страшное дело: ушедшая Слава побила умершую от сепсиса Началову*
здесь страшнее,чем страшное дело ,что ты,и живых, и мертвых в кучу валишь,нет у тебя ни совести,ни порядочности.говорили тебе-не пиши.
235674
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не волнуйтесь так сильно, когда кувыркнется певица слава, кто то другой побьет ее рекорд, в жизни все закономерно((((((((((((
Гость818396
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Какую <цензура>..ню этот Губкин не напишет!
1

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