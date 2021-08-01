Сухоруков сделал заявление об изменениях после прививки от коронавируса

69-летний Виктор Сухоруков поведал о своем самочувствии. Этот год стал для артиста непростым – он перенес тяжелую операцию.

Хирургическое вмешательство длилось три с половиной часа. К счастью, все прошло успешно. Виктор Сухоруков быстро восстановился и вскоре вновь вышел на сцену. Однако наблюдение медиков актеру все же необходимо.

На одном из приемов врач настоятельно посоветовал звезде сделать прививку от коронавируса. Результаты анализов показали, что Виктор Сухоруков уже переболел ковидом, но бессимптомно. Артиста это очень удивило.

Виктор Сухоруков вакцинировался в театре "Геликон-опера", где расположили специальный пункт. Он признался, что воспользовался перед прививкой, опасаясь неприятных последствий. Актер стал прислушиваться к своему организму. Он боялся, что станет хуже память.

Однако никаких ухудшений артист не заметил: движения, мыслительный процесс и память у звезды театра и кино в полном порядке. Виктор Сухоруков не понимает антипрививочников. Сам он собирается пойти проверить наличие антител в организме.

Напомним, ранее Виктор Сухоруков рассказал, что ушел из Театра Моссовета. Причиной стало то, что артист захотел начать в жизни что-то новое. Также он отмечал, что руководство культурного учреждения стало для него чуждым.