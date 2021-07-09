"Лютая несправедливость": раскрыта правда о публичном срыве Билана

Младшая сестра Димы Билана считает брата очень сдержанным человеком.

Неделю назад в "Инстаграм" разгорелся конфликт между солистом группы "Ногу свело" Максом Покровским и Димой Биланом. Покровский публично обвинил коллегу в том, что из-за несоблюдения им правил организаторы закрыли концертную площадку и отменили выступление группы "Ногу свело". Дима Билан записал видеоответ музыканту, в котором объяснил, что не считает себя виноватым в произошедшем.

Теперь за артиста вступилась младшая сестра – Анна Белан. Девушка уверена, что концертную площадку могли закрыть и без какого-либо участия Димы, просто время сейчас такое. Анна подчеркнула, что ее брат очень сдержан в общении и всегда избегает конфликтов.

"Когда лютая несправедливость, всегда защищает других, а про себя вспоминает в последний момент," – заявила Белан.



Девушка пояснила "StarHit", что послание Покровского было очень грубым, вероятно поэтому Билан не выдержал и вообще позволил себе публично отреагировать на него. При этом надо отметить, что ответ Билана все же был гораздо более спокойным и взвешенным, чем обвинение Покровского. Сестра уверена, что Дима не писал Покровскому никаких хамских сообщений в мессенджере, как заявил тот, вероятно, участник "Ногу свело" просто не знает о существовании пранка.

Ранее сестра Димы Билана также рассказала о своей собственной музыкальной карьере и желании поехать на "Евровидение".