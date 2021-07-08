Состояние бабушки Урганта резко ухудшилось: Лежит как рыба

В последние месяцы состояние 91-летней легендарной актрисы Нины Ургант резко ухудшилось. Она не выходит из квартиры и почти не встает.
Нина Ургант живет в центре Санкт-Петербурга. Внук не раз предлагал ей переехать в столицу, но она не хочет. Несмотря на серьезный диагноз – неизлечимую болезнь Паркинсона – Нина Ургант решила остаться жить у себя дома.
В одном из интервью Нина Ургант рассказывала, что ей не хочется выглядеть беспомощной перед людьми. Но очень хочется, чтобы не болели кости и не отнимались ноги. Она признавалась, что ее недуг вызван стрессами.
Дома Нина Ургант смотрит советские фильмы и программы с участием своего обожаемого звездного внука Ивана Урганта. По словам актрисы, у нее с внуком всегда были теплые и доверительные отношения. В отличие от сына, который может ее даже обидеть, внук совершенно другой, говорила звезда.
Члены семьи 91-летней звезды "Белорусского вокзала" и "Укротительницы тигров" все время созваниваются с ней и ее сиделкой, которая находится рядом с актрисой день и ночь.
"Сейчас в Санкт-Петербурге очень жарко, да и ее состояние ухудшилось. Книги не читает, лежит как рыба", – рассказал журналистам приятель семьи.
На звонки Нина Ургант не отвечает. Сиделка сообщает, что она спит.
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