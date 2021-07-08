Страшно смотреть: обессилевшую Меньшову у гроба отца невозможно узнать

Владимир Меньшов умер 5 июля в реанимации московской больницы от последствий коронавируса. Это стало ударом для поклонников, коллег, а главное, близких режиссера.
Дочь прославленного кинематографиста, телеведущая Юлия Меньшова, и ее мать, актриса Вера Алентова, которая прямиком из реанимации прибыла на похороны, находятся у гроба главы своего семейства. Церемония прощания проходит в Большом зале Дома кино. На месте работает корреспондент "Дни.ру".
Панихида началась в 11 утра, но поклонники Владимира Меньшова начали приезжать к месту прощания задолго до начала. В первые же минуты в Большой зал Дома кино хлынули десятки человек.
Поклонники заметили остекленевший взгляд и скупые слезы на лице дочери кинематографиста. Осунувшаяся и изнеможденная от усталости Юлия Меньшова с утра говорила, что ей и ее матери ужасно тяжело в этот день. На обеих нет лица. На них страшно смотреть. Они сидят в первом ряду на церемонии прощания и даже не шевелятся... Рядом также муж Юлии Меньшовой Игорь Гордин и их дочь Таисия.
Гроб с телом создателя культовой картины "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова стоит на сцене. На большой экран проектор выводит архивные кадры с участием режиссера и фрагменты его работ.
Игорь Золотовицкий зачитал в начале церемонии правительственные телеграммы с соболезнованиями от президента России Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина. Также на церемонии присутствуют Геннадий Зюганов, Александр Панкратов-Черный, Вадим Абдрашитов, Евгений Герасимов и другие.
Наследница великих родителей несколько часов назад опубликовала трогательный пост в своем "Инстаграм". Она показала архивный снимок, на котором сидит рядом с отцом, Владимиром Меньшовым. Юлия Меньшова отметила, что сейчас Москва точно "верит слезам".
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