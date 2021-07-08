Почерневшую от горя Алентову держали под руки во время выноса гроба с Меньшовым

По старой актерской традиции гроб с телом Владимира Меньшова выносили под аплодисменты и крики "Браво". Это благодарность за "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит", "Розыгрыш" и другие фильмы, которые стали частью нас самих и которые мы знаем наизусть. Благодарность за то, что Владимир Валентинович всегда оставался человеком порядочным, мудрым и честным.
Овдовевшую Веру Алентову дочь Юлия Меньшова вела за гробом под руку. Следом шел зять, внуки и все те, для кого Владимир Меньшов был другом, родственником, учителем. Проститься с ним пришли Данила Козловский, Александр Олешко, Валерий Гаркалин, Александр Панкратов-Черный... "Мы прорвемся, Валентиныч, мы надышимся Москвой", – было написано на ленте одного из многочисленных венков. И эти перефразированные слова из песни "Александра", звучавшей в оскароносном фильме Меньшова "Москва слезам не верит", кажется, лучшее признание ему в любви.
После гражданской панихиды траурная процессия направилась в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. Тот самый, где проходила панихида по адмиралу Александру Колчаку. Его отпевали 8 февраля 2020 года — через 100 лет после его гибели.
А похоронят Владимира Меньшова на Новодевичьем кладбище рядом с умершим 28 января от коронавируса актером Василием Лановым.
Напомним, Владимир Меньшов скончался в 8 июля в 9.49 утра в московской городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова на 82-м году жизни. Медики диагностировали у режиссера вирусную пневмонию, а также дыхательную недостаточность третьей степени. Затем пришел положительный тест на коронавирус. Все эти дни врачи бились за жизнь знаменитости. Увы, коварный вирус оказался сильнее.
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