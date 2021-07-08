Почерневшую от горя Алентову держали под руки во время выноса гроба с Меньшовым

Два часа продолжалась панихида по актеру и режиссеру Владимиру Меньшову. Проститься с ним пришло несколько сотен благодарных коллег и поклонников. Корреспондент "Дни.ру" побывал в Доме кино на траурной церемонии.

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