Меньшов под стеклом в гробу выглядит как сказочный принц

Владимира Валентиновича хоронят в элитном гробу, стоимость которого начинается от 147 тысяч рублей. Он сделан из массива дуба с бронзовой фурнитурой, а внутри отделан велюром. Домовина выполнена в специальном антиковидном исполнении – закрыта герметичным стеклом.
Дело в том что медики диагностировали у режиссера и актера вирусную пневмонию, а также дыхательную недостаточность третьей степени. Затем пришел положительный тест на коронавирус. 13 дней он сражался с вирусом, но ковид оказался сильнее. И до сих пор остается на теле человека, представляя опасность.
Как рассказали в ритуальном агентстве, наличие такого стекла у гроба увеличивает стоимость примерно на треть. Но сегодня это самый ходовой товар.
Владимир Валентинович под стеклом напоминает сказочного принца. Он одет в черный костюм, элегантен, как и при жизни. Только, увы, смерть – это страшная правда...
После гражданской панихиды состоится отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, а похоронят Владимира Меньшова на Новодевичьем кладбище рядом с умершим 28 января от коронавируса актером Василием Лановым.
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