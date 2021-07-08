"Это отвратительно": экс-жена Меладзе встала грудью за замешанную в секс-скандале Лорак

Бывшая жена Валерия Меладзе, Ирина Меладзе, прокомментировала ситуацию. Она отметила, что не видит в поднятой проблеме ничего нового, так как она существует в шоу-бизнесе давно. Однако никаких подозрений относительно брата мужа у нее не было. Более того, дива всегда хорошо общалась с Яной, супругой Константина, которая делилась с ней самым сокровенным. Разговоров о домогательствах никогда не было.
"Это отвратительно", – заступилась за Ани Лорак экс-жена Валерия Меладзе. По ее мнению, слова певицы просто ужасны, а подобные вопросы не должны оставаться без внимания. Также она подчеркнула, что в этой тематике не стоит делить людей по гендерному признаку, так как все равны.
Напомним, не так давно Ани Лорак стала гостьей программы "Судьба человека". Она рассказала Борису Корчевникову, что в начале 2000-х Константин Меладзе якобы предлагал ей и некоторым коллегам добиться успеха в карьере, вступив с ним в связь. Артистка утверждала, что отказалась от предложения.
Позднее звезда сама опровергла собственные слова и отметила, что ее неправильно поняли, а композитор вызывает у нее исключительно уважение и теплые эмоции. По какой причине "показания" дивы изменились – неизвестно никому.
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