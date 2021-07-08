Догилева экстренно госпитализирована с пневмонией

Татьяна Догилева доставлена в больницу с 30-процентным поражением легких.

Буквально только что в Сети распространилась очередная тревожная новость. На этот раз опасная болезнь затронула народную артистку РФ Татьяну Догилеву – первые нехорошие симптомы появились у женщины еще неделю назад.

Сначала у 64-летней актрисы поднялась температура – термометр показал значение 38. Знаменитость чувствовала вялость и головную боль. Тогда Догилева начала принимать противовирусные препараты, однако такое лечение не принесло никакого облегчения. Состояние артистки ухудшалось, в результате чего было принято решение вызвать скорую помощь.

Медики доставили народную артистку в больницу. Как сообщает телеграм-канал "Mash", у звезды была диагностирована двусторонняя пневмония. По последним данным, легкие знаменитости поражены на 30%. Татьяна Анатольевна уже получает необходимое лечение и находится под пристальным наблюдением высококвалифицированных врачей. Близкие артистки пока не комментировали данную информацию.

В одном из более ранних интервью Татьяна Догилева рассказывала о других проблемах со здоровьем. Знаменитость не стала называть свой диагноз, но призналась, что болезнь отразилась на ее внешности – в последнее время звезда сериалов заметно поправилась. После последнего фото в Сети фанаты не на шутку встревожились из-за здоровья Татьяны Догилевой.