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Шоу-бизнес
Догилева экстренно госпитализирована с пневмонией

Догилева экстренно госпитализирована с пневмонией

Татьяна Догилева доставлена в больницу с 30-процентным поражением легких.
прочитано 1379 раз

Буквально только что в Сети распространилась очередная тревожная новость. На этот раз опасная болезнь затронула народную артистку РФ Татьяну Догилеву – первые нехорошие симптомы появились у женщины еще неделю назад.

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Сначала у 64-летней актрисы поднялась температура – термометр показал значение 38. Знаменитость чувствовала вялость и головную боль. Тогда Догилева начала принимать противовирусные препараты, однако такое лечение не принесло никакого облегчения. Состояние артистки ухудшалось, в результате чего было принято решение вызвать скорую помощь.

Медики доставили народную артистку в больницу. Как сообщает телеграм-канал "Mash", у звезды была диагностирована двусторонняя пневмония. По последним данным, легкие знаменитости поражены на 30%. Татьяна Анатольевна уже получает необходимое лечение и находится под пристальным наблюдением высококвалифицированных врачей. Близкие артистки пока не комментировали данную информацию.

В одном из более ранних интервью Татьяна Догилева рассказывала о других проблемах со здоровьем. Знаменитость не стала называть свой диагноз, но призналась, что болезнь отразилась на ее внешности – в последнее время звезда сериалов заметно поправилась. После последнего фото в Сети фанаты не на шутку встревожились из-за здоровья Татьяны Догилевой.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 8 июля 2021, 10:34 Источник: Телеграм, "Mash" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Округлившаяся Догилева блеснула на кинопоказе

комментарии

Ответить:

%рен90%0лен
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бежим на прививку,в плечо,а не 8 с%<цензура>,<цензура>%9еем ба%ьё,"и готовимся"к 6р%ку !!! второй укол получил 22.06.21 !!!!
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