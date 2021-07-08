"Так удобнее": экс-супруга Меладзе наплевала на важное событие

В апреле у исполнителя и его супруги родилась дочь Агата. Кажется, вся страна поздравляла пару. Вся страна, кроме одного человека.

Ирина Меладзе решила проигнорировать это событие, за что ее попытались осудить некоторые поклонники. Большинство же наоборот поддерживают диву и полагают, что она поступила правильно. Несмотря на это, она убеждена, что сумела сохранить теплые отношения с Валерием Меладзе. Однако границы для нее расставлены достаточно четко.

Бывшая жена исполнителя убеждена, что их общение должно ограничиваться темами об общих детях. "Так удобнее", – заявила она. Ирина отметила, что не поздравила музыканта с рождением наследницы потому, что такие события не входят "в коридор отношений", так как ребенок не является их общим. При этом с днем рождения и важными праздниками она всегда поздравляет экс-супруга лично.

Сейчас уже всем известно, что роман Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой начался и продолжался длительное время, когда артист еще состоял в браке. Изначально Ирина Меладзе была просто вне себя, но затем все-таки смогла простить соперницу и отпустить ситуацию. Она подчеркнула, что вопросов к певице у нее больше нет.

Однако в прошлом году Ирина Меладзе предлагала Альбине Джанабаевой встретиться, о чем открыто заявила в программе "Судьба человека". Все дело в том, что ей было необходимо "посмотреть в глаза". По словам бывшей супруги Валерия Шотаевича, в тот. момент, когда в его жизни появилась артистка, они вовсе не хотели разводиться.

