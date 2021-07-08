"Так удобнее": экс-супруга Меладзе наплевала на важное событие

Ирина Меладзе решила проигнорировать это событие, за что ее попытались осудить некоторые поклонники. Большинство же наоборот поддерживают диву и полагают, что она поступила правильно. Несмотря на это, она убеждена, что сумела сохранить теплые отношения с Валерием Меладзе. Однако границы для нее расставлены достаточно четко.
Бывшая жена исполнителя убеждена, что их общение должно ограничиваться темами об общих детях. "Так удобнее", – заявила она. Ирина отметила, что не поздравила музыканта с рождением наследницы потому, что такие события не входят "в коридор отношений", так как ребенок не является их общим. При этом с днем рождения и важными праздниками она всегда поздравляет экс-супруга лично.
Сейчас уже всем известно, что роман Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой начался и продолжался длительное время, когда артист еще состоял в браке. Изначально Ирина Меладзе была просто вне себя, но затем все-таки смогла простить соперницу и отпустить ситуацию. Она подчеркнула, что вопросов к певице у нее больше нет.
Однако в прошлом году Ирина Меладзе предлагала Альбине Джанабаевой встретиться, о чем открыто заявила в программе "Судьба человека". Все дело в том, что ей было необходимо "посмотреть в глаза". По словам бывшей супруги Валерия Шотаевича, в тот. момент, когда в его жизни появилась артистка, они вовсе не хотели разводиться.
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