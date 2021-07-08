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Шоу-бизнес
"Так удобнее": экс-супруга Меладзе наплевала на важное событие

"Так удобнее": экс-супруга Меладзе наплевала на важное событие

В апреле у исполнителя и его супруги родилась дочь Агата. Кажется, вся страна поздравляла пару. Вся страна, кроме одного человека.
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Ирина Меладзе решила проигнорировать это событие, за что ее попытались осудить некоторые поклонники. Большинство же наоборот поддерживают диву и полагают, что она поступила правильно. Несмотря на это, она убеждена, что сумела сохранить теплые отношения с Валерием Меладзе. Однако границы для нее расставлены достаточно четко.

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Бывшая жена исполнителя убеждена, что их общение должно ограничиваться темами об общих детях. "Так удобнее", – заявила она. Ирина отметила, что не поздравила музыканта с рождением наследницы потому, что такие события не входят "в коридор отношений", так как ребенок не является их общим. При этом с днем рождения и важными праздниками она всегда поздравляет экс-супруга лично.

Сейчас уже всем известно, что роман Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой начался и продолжался длительное время, когда артист еще состоял в браке. Изначально Ирина Меладзе была просто вне себя, но затем все-таки смогла простить соперницу и отпустить ситуацию. Она подчеркнула, что вопросов к певице у нее больше нет.

Однако в прошлом году Ирина Меладзе предлагала Альбине Джанабаевой встретиться, о чем открыто заявила в программе "Судьба человека". Все дело в том, что ей было необходимо "посмотреть в глаза". По словам бывшей супруги Валерия Шотаевича, в тот. момент, когда в его жизни появилась артистка, они вовсе не хотели разводиться.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 8 июля 2021, 10:19 Источник: "Россия-1" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся с годами Валерий Меладзе

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