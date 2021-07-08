Позирующая на полу в стразах и золоте Кабаева возбудила россиян

Олимпийская чемпионка Яна Батыршина поделилась архивным снимком с Алиной Кабаевой.

Прославленная российская гимнастка ведет очень закрытый образ жизни. Вопреки любопытству публики в соцсетях не появляются актуальные снимки бывшей спортсменки, поэтому поклонники довольствуются архивными кадрами, которыми хотя бы изредка делятся экс-коллеги Алины Кабаевой.

В этот раз соответствующий снимок появился на странице Яны Батыршиной. Бывшая воспитанница Ирины Винер показала целую компанию прославленных гимнасток – на фото девушки позируют после соревнований – об этом сообщил портал Teleprogramma.pro. Счастливые спортсменки в золотых леотардах сидят на ковре и улыбаются, глядя в камеру. Ярче всех выделяется Алина Кабаева, облаченная в сиреневый гимнастический купальник, расшитый стразами, и окруженная цветами. Девушка обнимается с довольными подругами и словно светится от счастья. На лице молодой спортсменки – широкая улыбка. В те годы Кабаева была на пике своей физической формы и регулярно завоевывала заслуженные награды.

Пользователи Сети отметили, как прекрасно выглядят спортсменки, особенно Алина Кабаева, и в очередной раз пожалели о том, что 38-летняя звезда сейчас почти не появляется на публике.

Ранее в Сети появились еще более редкие снимки Алины Кабаевой с детьми – они произвели настоящий фурор у публики.