Два теста и контрольный КТ: Вера Алентова посетит похороны мужа

Сегодня состоятся похороны Владимира Меньшова. Великий режиссер ушел из жизни пятого июля.

Дочь мэтра, Юлия Меньшова, сейчас старается сделать все, чтобы обезопасить себя и свою маму от нападков представителей прессы. Все дело в том, что долгое время никто из близких не комментировал состояние легенды, и вся страна была уверена: с ним все в порядке. Изначально сообщалось, что болезнь Владимир Валентинович переносит в легкой форме, а следующая новость уже оказалась трагической.

После ухода Владимира Меньшова многие стали всерьез переживать за Веру Алентову, которую госпитализировали через несколько дней после супруга. Однако и о самочувствии актрисы никто не говорил. Накануне некоторые журналисты распустили слух о том, что знаменитости якобы стало хуже после смерти возлюбленного, а потому ее перевели в реанимацию.

Юлия Меньшова была вынуждена прервать молчание и рассказать, что ее мама в порядке и уже прибыла домой. Вопреки всем слухам, она сделала два теста, а также контрольный КТ. Артистка здорова, у нее вырабатываются антитела, а опасности для окружающих она не представляет. Ранее многие переживали, что Вера Валентиновна не сможет проводить мужа в последний путь, но теперь информация официально опровергнута.

Уже сегодня мать и дочь появятся сперва на прощании, а затем на похоронах Владимира Меньшова. Юлия Меньшова призвала журналистов оставаться людьми и не задавать им вопросов, так как она крайне обеспокоена состоянием актрисы. Пока Вера Алентова не до конца оправилась от болезни и испытывает слабость.

