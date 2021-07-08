Больно смотреть: овдовевшей 79-летней Алентовой стало плохо у гроба Меньшова

В Доме кино проходит церемония прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым. На сцене у гроба сидят его вдова Вера Алентова, дочь Юлия Меньшова и зять Игорь Гордин. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

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