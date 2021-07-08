Больно смотреть: овдовевшей 79-летней Алентовой стало плохо у гроба Меньшова

Почтить память легендарного актера и режиссера пришли актеры Владимир Машков и Александр Олешко, политик Геннадий Зюганов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский... Все они подходили к вдове артиста, чтобы сказать слова поддержки и соболезнования.
На 79-летнюю Веру Алентову больно смотреть – зять то и дело подает ей воду. Было видно, что ей плохо. Вообще, присутствие вдовы на похоронах было под большим вопросом – лишь накануне ее выписали из больницы, где прима театра имени Пушкина лежала с коронавирусом. Но не проститься с человеком, с которым прожила 59 лет, она не могла.
Напомним, Владимир Меньшов скончался в 8 июля в 9.49 утра в московской городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова на 82-м году жизни. Медики диагностировали у режиссера вирусную пневмонию, а также дыхательную недостаточность третьей степени. Затем пришел положительный тест на коронавирус. Все эти дни врачи бились за жизнь знаменитости. Увы, коварный вирус оказался сильнее.
После гражданской панихиды состоится отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, а похоронят Владимира Меньшова на Новодевичьем кладбище рядом с умершим 28 января от коронавируса актером Василием Лановым.
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