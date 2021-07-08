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Шоу-бизнес
"Очень слаба": обнародованы детали состояния Алентовой перед похоронами Меньшова

"Очень слаба": обнародованы детали состояния Алентовой перед похоронами Меньшова

Пятого июля ушел из жизни легендарный режиссер. Сегодня состоятся похороны Владимира Меньшова. Юлия Меньшова прокомментировала состояние Веры Алентовой.
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Через несколько дней после супруга актриса была госпитализирована с тем же страшным диагнозом. О ее самочувствии долгое время ничего не сообщалось, но затем стало известно, что она идет на поправку. Накануне некоторые СМИ распространили страшную новость. Сообщалось, что актрисе якобы стало плохо после смерти Владимира Валентиновича, и ее вынужденно перевели в отделение интенсивной терапии.

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К счастью, все это оказалось выдумкой. Вчера об этом рассказала Юлия Меньшова. Несмотря на "горькие дни", ей все равно приходится периодически появляться в социальных сетях, чтобы опровергать некоторые слухи, а также держать подписчиков в курсе ситуации. Сперва она выложила фотографию, на которой держит маму за руку и отметила, что теперь Вера Алентова вернулась домой.

Позднее актриса обратилась к поклонникам и подчеркнула, что пока ее мать "очень слаба". В связи с этим фактом она обратилась к журналистам, которые сегодня появятся на прощании и похоронах Владимира Меньшова. Актриса призвала каждого представителя прессы оставаться человеком и не просить никаких комментариев от семьи.

Юлия Меньшова также отметила, что Вера Алентова не была в реанимации, а выписать ее должны были именно накануне, как и планировалось. Актриса сделала два теста, которые показали отрицательный результат. "Не представляет опасности для окружающих", – завершила дочь Владимира Валентиновича.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 июля 2021, 08:41 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Главные фильмы оскароносного режиссера Владимира Меньшова

комментарии

Ответить:

Невосполнимая потеря для российской культуры
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искренние соболезнования семье! великий человек ушел, светлая ему память. Такие глыбы уходят в другие миры, как пусто без них. Кто еще снимет такую " Москву слезам не верит! или "Ширди-мырли". а "Любовь и голуби", слова знает вся страна на память. Очень больно...
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