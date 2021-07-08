"Опасности не представляет": исхудавшая после ковида Алентова появилась у гроба мужа

На сцену Большого зала Центрального дома кино Владимир Меньшов поднимался много раз, представляя картины, которые снимал и в которых играл сам. А сегодня здесь прощаются с оскароносным актером и режиссером... прочитано 1483 раза О том, будет ли присутствовать на похоронах вдова Владимира Валентиновича, слухи ходили самые разные. Кто-то говорил, что она-де в реанимации, другие уверяли, будто коронавирус не позволит инфицированной Вере Алентовой появиться в людном месте. ПО ТЕМЕ Страшная жатва: смерть одного за одним выкашивает звезд фильма "Любовь и голуби" Вера Валентиновна Алентова актриса Но предчувствующая подобные разговоры дочь Алентовой и Меньшовой Юлия накануне сообщила: "Мама не была в реанимации, ее сегодня планово выписали из больницы после двух отрицательных тест ПЦР и контрольного КТ. У мамы вырабатываются антитела и она не представляет опасности для окружающих". Последняя фраза очень важна, поскольку многие пожелают подойти к истерзанной ковидом вдове, поцеловать, обнять и сказать слова соболезнования. Теперь это можно делать безопасно. Но на Веру Валентиновну больно смотреть – она исхудала и сильно сдала после болезни. Напомним, Владимир Меньшов скончался в 8 июля в 9.49 утра в московской городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова на 82-м году жизни. Медики диагностировали у режиссера вирусную пневмонию, а также дыхательную недостаточность третьей степени. Затем пришел положительный тест на коронавирус. Все эти дни врачи бились за жизнь знаменитости. Увы, коварный вирус оказался сильнее. После гражданской панихиды состоится отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, а похоронят Владимира Меньшова на Новодевичьем кладбище рядом с умершим 28 января от коронавируса актером Василием Лановым. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов Автор: Иван Губкин 8 июля 2021, 11:27

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