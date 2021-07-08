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Шоу-бизнес
Похороны Владимира Меньшова: все подробности

Похороны Владимира Меньшова: все подробности

Поклонники, друзья, родные и коллеги скорбят о смерти легендарного режиссера. Дни.ру узнали детали похорон Владимира Меньшова.
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Недавно стало известно, когда и где похоронят мэтра российского кинематографа. В Союзе кинематографистов рассказали, что проститься с актером можно будет 8 июля в столичном Доме кино.

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Также появилась информация о том, что похороны Меньшова состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище Москвы. Владимир Валентинович упокоится рядом со своим знаменитым коллегой – артистом Василием Лановым, который ушел из жизни в начале этого года.

По данным инсайдера, могила Владимира Меньшова расположится на центральной аллее. Источник также предположил, что место захоронения режиссера могут немного сдвинуть. Напомним, на Новодевичьем кладбище покоятся многие уважаемые деятели культуры.

Ходят слухи, что вдовы кинодеятеля на похоронах Меньшова не будет. Такие выводы некоторые СМИ сделали из-за того, что Вера Алентова в настоящее время лечится от коронавирусной инфекции. Ранее дочь режиссера и актрисы Юлия Меньшова сообщила, что артистка уже дома.

Как писали "Дни.ру", Владимира Меньшова не стало утром 5 июля. Он ушел из жизни от последствий коронавируса в возрасте 81 года. К слову, Василий Лановой скончался тоже из-за осложнений, вызванных COVID-19.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 июля 2021, 00:11 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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