Сухоруков откровенно о своем уходе: Почувствовал, что лишний

Художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли рассказал, что Виктор Сухоруков ушел в конце июня, конфликта не было. Мол, 69-летний артист устал и решил отдохнуть. Из-за этого репертуар театра изменится, отметил худрук учреждения культуры.
В недавней беседе c журналистами Сухоруков частично подтвердил слова Марчелли. Конфликта, действительно, не было. Впрочем, его и не могло произойти, поскольку артист и худрук и вовсе не общались. По словам Виктора Ивановича, дирекция театра ведет себя довольно отстраненно даже в случае разногласий в коллективе.
Сухоруков признался: руководство культурного учреждения стало для него чуждым. "Интуитивно почувствовал, что я в сегодняшнем театре лишний", – сказал артист. Вместе с тем Виктор Иванович отметил, что сцена остается для него важной. Актер намекнул, что теперь будет служить в другом театре.
"Для меня царь и бог – публика, а не худрук", – заявил артист.
Напомним, Виктор Сухоруков служил в Театре имени Моссовета 10 лет. Актер запомнился зрителям не только по театральным постановкам, но и по многим фильмам и сериалам: например, "Брат", "Искупление", "Годунов".
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